Районная благотворительная акция проводится уже второй год по инициативе отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райсполкома.

В рамках акции предприятия и организации района оказывают помощь нуждающимся детям: инвалидам, сиротам, ребятам с ограниченными возможностями. Для детей стараются собрать самые нужные подарки: от предметов гигиены до канцелярии и наборов для творчества.

Сегодня районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетили специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская, директор гимназии Евгений Агажельский, заместитель директора по идеологической работе Буда-Кошелевского опытного лесхоза Татьяна Павлюкова, а также специалист, курирующий вопросы идеологической работы СП «АМИПАК»–ОАО Наталья Ганцевич. Ребятам вручили подарки от организаций и учреждений образования района.

Алина ЮРИНСКАЯ

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