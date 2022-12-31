Тамара ДЕРЕВКОВА, животновод ОАО «Юбилейный-Агро»:



– У меня было достаточно планов на этот год. Признаюсь, большинство из них удалось осуществить. Например, мы купили большой телевизор, как давно хотели. А на 2023-й запланировала не меньше.

София АВЕРЬЯНОВА, учащаяся СШ №1 райцентра:



– В этом году я практически ничего не планировала, но это не помешало радостям случаться. Я встретила новых друзей, которые сделали мою жизнь намного интереснее. Надеюсь, в следующем году их станет больше.

Елена МИСИЯНЦЕВА, культорганизатор Липиничского дома культуры:



– Грандиозных планов не намечала, но все поставленные задачи смогла решить. Без приятных событий не обошлось. В этом году ко мне приехал брат, с ним мы не виделись целых 5 лет. О таком приятном сюрпризе я и подумать не могла.

Ксения ЩЕРБИТОВА, учащаяся гимназии райцентра:



– Все мои цели в 2022 году удалось достигнуть, а самая главная из них – долгожданный переезд из Гомеля в Буда-Кошелево. Мы с родителями уже несколько лет планировали перебраться сюда. Теперь живем в собственном доме.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора