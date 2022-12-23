Сегодня заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова провела встречу с трудовым коллективом ОАО «Юбилейный-Агро».

Одним из вопросов, который обсудили в ходе общения, стала военно-политическая обстановка на границах с нашей страной.

– Сегодня нашим государством предпринимается все необходимое, чтобы сохранить целостность наших границ, ее стабильность и безопасность, – подчеркнула Людмила Адамовна.

Также в ходе встречи обсудили вопросы информационной безопасности, занятости детей во время зимних каникул и ответственности взрослых за их здоровье.

Во время живого диалога работники сельхозпредприятия озвучили и свои насущные вопросы. Так, аграриев волновала оплата труда во время ремонта техники.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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