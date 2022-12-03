Татьяна ЛЕОНОВА:

– Я уже более 15 лет играю на аккордеоне. Моя мечта – стать частью фольклорного коллектива ТЦСОН «Веснянка», потому что они дают концерты по всему нашему району.

Виктор КАРТАВЕНКО:

– Хотел бы найти себе работу, с которой бы смог справиться. У меня инвалидность II степени, поэтому не каждая задача под силу. А на первую зарплату я бы приобрел планшет.

Виктория СИНКЕВИЧ:

– В территориальном центе я уже научилась вязанию. Очень хочется освоить швейную машинку, чтобы мастерить поделки и шить одежду.

Дмитрий БУДКИН:

– Чтобы всегда везло по жизни, мои мама и отчим жили долго, а я встретил свою любовь – это все, о чем я мечтаю.

Светлана ЛУКАШЕНКО:

– Я живу с мамой. Мечтаю, чтобы она никогда не болела и была счастлива.

Алина ЮРИНСКАЯ

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