О вреде для организма электронных сигарет рассказала порталу sb.by заведующая подростковым отделением Минского городского клинического наркологического центра Людмила Шпаковская.

— Никотин, который часто можно встретить в составе жидкости для вейпа, используют в виде солевого раствора, а он еще более токсичный, чем обычный сухой табак, — отметила нарколог.

По её словам, в результате проведенного эксперимента выяснилось, что поражение легочных альвеол, обеспечивающих газообмен между воздухом и кровью, у тех кто курит сигареты и вейпы практически одинаковые.

Большинство взрослых и детей, которые пробуют парить, после переходят на обычные сигареты, добавляет врач-нарколог:

В составе жидкостей для вейпов входят глицерин и пропиленгликоль. Под воздействием высоких температур они переходят в другие вещества – канцерогенные.

— При сильном нагревании глицерина и пропиленгликоля образуется акролеин, раздражающий слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, в Первую мировую войну его использовали в качестве химического оружия, — предупредила медик.

Кстати, в конце ноября 2022-го 12-летний мальчик из Гомеля оказался в больнице с отравлением после курения вейпа. А в Минском районе 13-летняя девочка умерла, рядом с ее телом лежали парогенератор и жидкость для его заправки.

При курении вейпов страдают не только легкие, но и сосуды. У вейперов со стажем в легких заметны уплотнения, а при гистологии обнаружатся пневмониты, бронхиолиты, альвеолярные повреждения.

Вейпы, как и сигареты, повышают давление. Небезопасны и ароматизаторы, которые содержатся в вейпах. Они могут вызвать астматический приступ и даже анафилактический шок.

Есть исследования ученых, которые доказывают, что вейпинг на треть повышает вероятность ухудшения зрения и развития катаракты, глаукомы и других болезней глаз. Вейпинг связан с ростом риска инсульта на 71%, сердечного приступа и стенокардии — на 59%, развития ишемической болезни сердца — на 40%.

Пассивное курение вейпов также пагубно для здоровья, как и пассивное курение обычных сигарет, те же скачки давления, учащенное сердцебиение, раздражение дыхательных путей, отметила врач.

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