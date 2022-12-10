Врач-педиатр Дмитрий Чеснов развеял миф о том, что иммунодефицит является главной причиной частых простуд у детей. О том, что действительно провоцирует заболевания, доктор рассказал в эфире познавательного ток-шоу «Здорово здоровым быть» на телеканале «Беларусь 1«.

Педиатр отметил, что частые простудные заболевания у детей в большинстве случаев не являются тревожным сигналом.

– Если заболевание проходит за семь-восемь дней без осложнений, интоксикации и высокой температуры, то это вариант нормы. Проблемы с иммунитетом – это немного другое. Скорее всего, у ребенка дисбаланс иммунореактивности, – обратил внимание Дмитрий Чеснов.

Доктор пояснил, что за иммунореактивностью скрывается нарушение ответа на определенные проявления внешней среды.

– Но, если вас это очень беспокоит, обратитесь к педиатру. Доктор определит, есть ли у ребенка что-то фоновое, например гипертрофия аденоидов. Может, есть склонность к каким-то заболеваниям. Поэтому сначала осмотр, а потом общий анализ крови и мочи, – отметил Дмитрий Чеснов.

К слову, ранее Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, в эфире программы «О самом главном» назвал лучшие продукты для укрепления иммунитета. В этот список доктор включил болгарский перец, киви и черную смородину, поскольку в них содержится большое количество витамина С. Подробнее о пользе этих продуктов для здоровья читайте в материале по ссылке.

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