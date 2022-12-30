Отделом контроля за обращением с отходами областного комитета сформирован перечень типовых нарушений, которые наиболее часто допускаются юридическими лицами при разработке инструкций по обращению с отходами производства, и устанавливаются территориальными органами Минприроды при их рассмотрении (далее – перечень типовых нарушений), и размещен на официальном сайте областного комитета.

Активная ссылка на официальный сайт https://naturegomel.by/tipovye-narusheniya-trebovaniy-instrukcii-o-poryadke-razrabotki-i-utverzhdeniya-instrukcii-po-obrashcheniyu-s-othodami-proizvodstva-utverzhdennoy

«Внимание! Типовые нарушения требований инструкции о порядке разработки и утверждения Инструкции по обращению с отходами производства, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и ораны окружающей среды Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке разработки и утверждения Инструкции по обращению с отходами производства» от 22.10.2010 №45, которые наиболее часто допускаются юридическими лицами при разработке инструкций по обращению с отходами производства, и устанавливаются территориальными органами Минприроды при их рассмотрении».