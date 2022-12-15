Дети должны знать, что они окружены заботой со стороны государства и к ним проявляется повышенное внимание. Об этом во время торжественного открытия акции «Наши дети» заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи традиционным нажатием красной кнопки в Беларуси дан единый старт акции «Наши дети». Здесь собрались ребята не только из Минска, но и со всех других регионов страны.

«Акция «Наши дети» организовывается в нашей стране уже на протяжении 25 лет по инициативе главы государства. Эта акция проходит в течение месяца во всех уголках Беларуси, в этом году — с 15 декабря по 15 января. Сегодня мы будем поздравлять и чествовать наших детей. Ведь очень важно, чтобы те желания, которые ребята загадают в новогоднюю ночь, обязательно сбылись, и именно взрослые должны их воплощать», — отметил Игорь Петришенко.

Он подчеркнул: важно, чтобы дети росли в красивой, безопасной и перспективной стране. Детей обязательно нужно оберегать, защищать и стимулировать их развитие.

«У нас созданы все условия для развития детей, начиная от получения качественного образования, заканчивая занятиями творчеством, спортом и общественной работой. Все двери для наших ребят открыты. Акция «Наши дети» стала настоящим брендом, ведь это именно наша белорусская традиция — помогать друг другу, и делать это не только в сложные времена, но и в предпраздничную пору. Дети должны знать, что они окружены заботой со стороны государства и к ним проявляется повышенное внимание. Важно, чтобы они не чувствовали себя в чем-то ущемленными», — добавил вице-премьер.

По его словам, каждый год совершенствуется программа. Вне зависимости от того, где дети участвуют в мероприятии, они всегда получают новые яркие эмоции, заряд энергии и доброты.

«В ходе этой акции мы максимально будем проявлять искренность, доброту и теплоту наших сердец, чтобы каждый ребенок в нашей стране знал, что чудеса сбываются», — подытожил Игорь Петришенко.

Традиционно участниками новогодней благотворительной акции становятся дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также победители республиканских, областных конкурсов, спартакиад, различного рода мероприятий. Задействованы студенты и учащиеся, достигшие определенных успехов в учебе, общественной работе. Предполагается, что только на республиканском уровне в акции поучаствуют более 20 тыс. детей. Множество мероприятий по всей стране пройдет и на областном уровне. Цель акции заключается в том, чтобы поддержать детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке.

Согласно утвержденному плану представители, руководители республиканских органов госуправления, более 150 организаций и предприятий страны посетят детские интернатные учреждения, социальные приюты, учреждения социальной защиты, здравоохранения, детские реабилитационные центры, чтобы поздравить детей и вручить им подарки: сладости, оборудование, инвентарь, книги, игрушки.

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