Основные новации вступительной кампании — 2023, которые обсуждались на днях на совещании у Президента, до конца этого года оформят в документ и опубликуют для всеобщего ознакомления. Сейчас эксперты сферы образования комментируют нововведения. Наибольший интерес новые правила приема в вузы вызывают у родителей, чьи дети уже в следующем году станут абитуриентами. На вопросы отвечают на открытой телефонной линии в Министерстве образования. Она будет работать по 30 декабря, звонки принимаются по телефону (8-017) 222-43-12 в будние дни с 14:00 до 18:00.

подчеркивает: изменения в уже существующие правила поступления в вузы необходимы в том числе для того, чтобы повысить качество профориентационной работы.

— Право получить высшее образование есть у каждого ребенка в нашей стране. Для этого помимо выпускных экзаменов нужно было сдать централизованное тестирование. Нередко только после него выпускник определялся, куда поступать. И делал это, выбирая ЦТ с наилучшими баллами. На совещании справедливо подчеркивалось: такой подход ухудшал качество профориентационной работы. К чему это приводило? Бывало, что первокурсники, не проучившись и года, понимали, что специальность, выбранная по лучшему баллу сертификата, не совсем им по душе. В итоге забирали документы, теряли время. Причина таких ситуаций кроется в том числе в большом перечне предметов для ЦТ и не совсем ответственном подходе к выбору профессии.

Новации вступительной кампании, кроме того, значительно уменьшают нагрузку на абитуриента. Сейчас школьник вместо четырех выпускных экзаменов будет сдавать только два централизованных. Дети основательнее определятся с предметами для ЦЭ и ЦТ, а значит, со своей будущей специальностью, — отмечает Светлана Ковалевская.

Большим плюсом обновленной системы станет этапность проведения вступительной кампании.

— К примеру, победители университетских олимпиад уже в марте узнают, что их зачислят в вуз по итогам олимпиады, — подчеркивает эксперт. — Чтобы привлечь абитуриентов, в Гродненской области проводят не только дни открытых дверей, но и профканикулы. Старшеклассники знакомятся с возможностями учреждения образования, особенностями будущей профессии, общественной стороны жизни студентов. Словом, вуз имеет возможность представить себя во всей красе. И в университетских олимпиадах школьники участвуют адресно, когда уверены в выборе вуза и специальности. Такой подход влияет на улучшение качества профориентационной работы.

Также в марте о зачислении в любой вуз по выбору узнают победители республиканской олимпиады по учебным предметам.

Значительные привилегии получат дети, которые будут поступать по целевому направлению.

— Расширен спектр специальностей и количество целевых мест, которые выделяются для подготовки специалистов, — говорит Светлана Ковалевская. — Вступительный устный экзамен для целевиков в вузах пройдет с 8 по 10 июня, 12 июня состоится зачисление.



Есть и третий вариант для тех, у кого не получится проявить себя на этих этапах, — сдавать два централизованных экзамена и одно централизованное тестирование.

К слову, на Гродненщине уже определены места, где пройдут ЦЭ.

— Изначально речь шла о том, что площадкой должны стать учреждения профессионального образования, но ресурсы в областях разные. На Гродненщине, к примеру, получилось разместить всех выпускников, в других регионах — не везде. Там вынуждены были задействовать возможности школ. В таком случае нельзя говорить о равных возможностях для всех выпускников. Поэтому принято решение открыть пункт приема централизованного экзамена в каждом райцентре. В Гродненской области уже определена 21 такая площадка.



КОМПЕТЕНТНО



Министр образования Андрей ИВАНЕЦ:



— Министерство образования разработало форму характеристики выпускника школы, она включает в себя 11 пунктов. Помимо анкетных данных, в документе отразят семейный статус ребенка, ряд направлений, касающихся хобби абитуриента, участия в мероприятиях патриотической и трудовой направленности, общественных молодежных объединениях, зарегистрированных у нас в установленном порядке.

Характеристика будет подаваться вместе с заявлением о поступлении в вуз и влиять на выстраивание образовательной и воспитательной траектории этого абитуриента, когда он придет 1 сентября в университет. Сегодня все наши университеты проводят анкетирование и диагностику абитуриентов, но вузы получают эту информацию после обработки результатов только через месяц, а то и два. Кроме того, надо понимать, что данная характеристика выйдет объективной, потому что школа видит своего учащегося 11 лет. Ее не сможет заменить однократное тестирование либо анкетирование.

Введение обязательных характеристик имеет огромный потенциал. Много ребят занимаются в творческих кружках, побеждают на республиканских и международных конкурсах. В университетах огромное количество ансамблей, различных коллективов, активно развивается студенческий спорт. Талантливого студента обязательно заметят.

ВАЖНО!



Как пройдет ЦЭ

Выпускников конкретной школы закрепят за конкретным пунктом сдачи централизованного экзамена, но находиться они будут в разных аудиториях — в зависимости от того, какие предметы выбрали. В одном помещении, где сдают, например, физику, могут собрать ребят из разных школ.