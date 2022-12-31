Уважаемые жители Будакошелевщины, примите самые теплые поздравления с наступающим Новым 2023 годом!

Уходящий год был насыщен важными для нас событиями, он радовал плодотворными делами, новыми достижениями и победами. Во многом это стало возможным благодаря колоссальному вкладу в общее дело всех жителей района.

Пусть 2023 год будет наполнен приятными сюрпризами, станет успешным для каждого человека, для каждой семьи. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА