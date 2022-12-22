В Минске 22 декабря состоялся старт продаж белорусских ноутбуков — на второй день после начала их массового производства, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония старта продаж прошла в Galleria Minsk в праздничной атмосфере и с презентацией белорусской новинки, которая сразу же привлекла большое количество участников и покупателей. Увидеть новый белорусский ноутбук, получить профессиональную консультацию от специалистов «Горизонта» и приобрести его можно уже сейчас.

«Создание белорусского ноутбука — поручение Президента, которое выполнено в полном объеме. Минск поздравляет предприятие «Горизонт» с началом массового производства очередного нового продукта. Это очень важно, это импортозамещение. Есть большие планы по реализации на российский рынок и, конечно же, на белорусский. Минск поддерживает все предприятия, которые развиваются», — сказала заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения, обеспечивающих показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки, сохраняя при этом исключительную автономность», — рассказал генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко.

Гендиректор пояснил, что над созданием продукта трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников, маркетологов с международным опытом работы.

Кстати, первый отечественный ноутбук Президент Беларуси Александр Лукашенко представил 1 сентября 2022 года на открытом уроке. Прошло совсем немного времени — и вот уже массовое производство и старт продаж.

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