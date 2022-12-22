9 декабря Советом Министров принято постановление № 860, которым определены меры по реализации Указа Главы государства от 4 октября 2022 г. № 351 «О развитии агроэкотуризма» (комментарий к Указу читайте здесь).

Правовым актом утверждено Положение о порядке осуществления райисполкомами административной процедуры по принятию решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

Согласно Положению письменное заявление об осуществлении указанной деятельности направляет в райисполком:

по месту нахождения агроэкоусадьбы – физлицо , которое занимается деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, производит и (или) перерабатывает сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных в сельской местности, малых городских поселениях для строительства и (или) обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе квартиры в блокированном жилом доме (далее – жилой дом), либо ведения личного подсобного хозяйства;

– , которое занимается деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, производит и (или) перерабатывает сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных в сельской местности, малых городских поселениях для строительства и (или) обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе квартиры в блокированном жилом доме (далее – жилой дом), либо ведения личного подсобного хозяйства; по месту госрегистрации– сельскохозяйственная организация, которая оказывает услуги в сфере агроэкотуризма на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо ведения сельского хозяйства.

Кроме письменных заявлений в райисполкомы физлица и сельскохозяйственные организации также представляют в письменной форме согласие собственника (собственников) жилого дома на использование жилого дома для осуществления соответствующей деятельности.

Положением, в частности, определены:

порядок действий райисполкомов и районных комиссий для комплексной объективной оценки агроэкоусадеб;

какие документы и (или) сведения райисполкомы при осуществлении административной процедуры испрашивают самостоятельно;

основания, по которым райисполком отказывает в принятии письменного заявления субъекта агроэкотуризма и в осуществлении административной процедуры;

случаи, когда райисполком принимает решение о прекращении деятельности субъекта агроэкотуризма на территории соответствующей агроэкоусадьбы.

Также постановлением № 860 установлены типовые формы договоров на оказание:

субъектом агроэкотуризма услуг агроэкотуристам;

услуг в сфере агроэкотуризма между субъектом агроэкотуризма и туроператором.

Постановление Правительства от 29 июня 2006 г. № 818 «Об утверждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма» признается утратившим силу.

Постановление № 860 вступает в силу с 1 января 2023 г. Источник: https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2022/december/72430/ – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

Постановление О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. № 351

На основании частей первой и второй пункта 6, части второй пункта 7, абзаца третьего части первой пункта 8, пункта 19 Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. № 351 ”О развитии агроэкотуризма“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о порядке осуществления райисполкомами административной процедуры по принятию решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (прилагается). Установить:

типовую форму договора на оказание субъектом агроэкотуризма услуг агроэкотуристам согласно приложению 1;

типовую форму договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма между субъектом агроэкотуризма и туроператором согласно приложению 2.

Внести изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению 3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко

Приложение 1

к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 09.12.2022 № 860

Типовая форма

ДОГОВОР

на оказание субъектом агроэкотуризма услуг агроэкотуристам

___ _______ 20__ г. № _____ ______________________________________

(место заключения настоящего договора)

________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта агроэкотуризма –

________________________________________________________________физического лица или наименование субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного

_______________________________________________________________,

лица, документ, подтверждающий полномочия (учредительный документ, доверенность)

именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны, и ________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, место жительства

________________________________________________________________

или наименование (фирменное наименование) юридического лица, место нахождения,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного

_______________________________________________________________,

лица, документ, подтверждающий полномочия (учредительный документ, доверенность)

именуемый в дальнейшем заказчик, с другой стороны, вместе именуемые сторонами, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь

от 4 октября 2022 г. № 351 ”О развитии агроэкотуризма“ заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

По согласованию с заказчиком исполнитель обязуется оказать лицам, являющимся агроэкотуристами (далее, если не указано иное, – агроэкотуристы), услуги в сфере агроэкотуризма в объеме согласно приложению на территории агроэкоусадьбы, расположенной по адресу: _______________________________________________________________,

(область, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)

в сроки ________________________________________________________,

а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель имеет право:

1.1. требовать от заказчика своевременного внесения платы за услуги в сфере агроэкотуризма;

1.2. требовать использования предоставленных агроэкотуристам помещений агроэкоусадьбы по назначению;

1.3. на свободный доступ в предоставленные агроэкотуристам помещения агроэкоусадьбы для их уборки, технического обслуживания и проведения необходимых ремонтных работ (далее – обслуживание).

Исполнитель обязан:

2.1. предоставить заказчику:

достоверную информацию об объеме и качестве оказываемых услуг в сфере агроэкотуризма;

исчерпывающие сведения об особенностях пребывания на территории соответствующей местности;

сведения о наличии иных лиц, проживающих на территории агроэкоусадьбы;

2.2. обеспечить уборку и обслуживание предоставленных заказчику помещений агроэкоусадьбы и приусадебной территории;

2.3. создать условия, обеспечивающие качество услуг и безопасность жизни, здоровья и имущества агроэкотуристов;

2.4. соблюдать требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранные требования, требования пожарной безопасности и иные обязательные для соблюдения требования;

2.5. не допускать совершения действий, нарушающих общественный порядок или спокойствие граждан, проживающих на территории одного населенного пункта с исполнителем, а также действий, приводящих к порче имущества других лиц;

2.6. принимать меры по обеспечению соблюдения заказчиком и агроэкотуристами требований подпунктов 2.4 и 2.5 настоящего пункта.

Для размещения агроэкотуристов исполнитель предоставляет жилые комнаты в агроэкоусадьбе в количестве ____ (в том числе ___ комнат в ___ гостевых домиках), оборудованные__________________

(водопровод,

_______________________________________________________________

канализация, горячее водоснабжение, отопление (вид), подключение

_______________________________________________________________.

к глобальной компьютерной сети Интернет и другое)

Заказчик имеет право:

4.1. до начала пребывания в агроэкоусадьбе получить информацию от исполнителя об обычаях местного населения, в том числе связанных с религиозными обрядами, о национальных традициях, природных, сельскохозяйственных, архитектурных и иных объектах территории нахождения агроэкоусадьбы;

4.2. на возмещение вреда в порядке, предусмотренном законодательством;

4.3. на обеспечение исполнителем качества и объема оказываемых в соответствии с настоящим договором услуг, в том числе их безопасности.

Заказчик обязан:

5.1. ознакомиться сам, а также ознакомить агроэкотуристов с условиями настоящего договора, правилами личной безопасности и информацией, предусмотренной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего договора;

5.2. предоставить исполнителю сведения:

о себе: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, наименование (фирменное наименование) юридического лица, место нахождения, контактные данные, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного лица, документ, подтверждающий его полномочия (учредительный документ, доверенность);

об агроэкотуристах, которым оказываются услуги согласно приложению: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения;

5.3. оплатить стоимость услуг, оказываемых согласно настоящему договору;

5.4. соблюдать требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранные требования, требования пожарной безопасности и иные обязательные для соблюдения требования;

5.5. лояльно относиться к национальным традициям, религиозным обычаям территории нахождения агроэкоусадьбы;

5.6. не допускать совершения действий, нарушающих общественный порядок или спокойствие граждан, проживающих на территории одного населенного пункта с исполнителем, а также действий, приводящих к порче имущества исполнителя и других лиц;

5.7. призывать агроэкотуристов к соблюдению требований, указанных в подпунктах 5.4 – 5.6 настоящего пункта;

5.8. соблюдать правила сохранения культурных ценностей территории нахождения агроэкоусадьбы;

5.9. соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного имущества;

5.10. обеспечивать доступ в помещения агроэкоусадьбы для проведения уборки и обслуживания;

5.11. соблюдать чистоту и порядок в помещениях агроэкоусадьбы и на приусадебной территории;

5.12. экономно расходовать воду и электрическую энергию.

КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА

Качество и объем предоставляемых услуг в сфере агроэкотуризма должны соответствовать условиям настоящего договора. Заказчик вправе с согласия исполнителя предъявить дополнительные требования к качеству и объему оказываемых в рамках настоящего договора услуг, указав такие требования в настоящем договоре. При обнаружении недостатков качества оказываемых в соответствии с настоящим договором услуг заказчик вправе предъявить исполнителю претензии в письменной форме в течение сроков, установленных законодательством о защите прав потребителей. Если в ходе пребывания окажется, что объем и качество предоставляемых услуг не соответствуют условиям настоящего договора, исполнитель обязан предоставить услуги аналогичного или более высокого качества либо с согласия заказчика возместить ему разницу между стоимостью услуг, указанных в настоящем договоре, и стоимостью фактически оказанных услуг.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, составляет ___________ рублей и включает в себя стоимость:

проживания в размере ____________________ рублей;

иных услуг в размере _____________________ рублей.

Заказчик оплачивает стоимость услуг по настоящему договору

_______________________________________________________________.

(форма, срок и порядок оплаты)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством. В случае утраты или повреждения имущества исполнителя, в том числе по вине пребывающих в агроэкоусадьбе агроэкотуристов, заказчик возмещает причиненный вред в порядке, установленном законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств. Все изменения, вносимые в настоящий договор, а также его расторжение совершаются в письменной форме. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

Приложение к договору на оказание субъектом агроэкотуризма услуг агроэкотуристам

Объем услуг в сфере агроэкотуризма

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Сведения об агроэкотуристах, которым оказываются

услуги в сфере агроэкотуризма*

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

…

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

–––––––––––––––––––––

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения.

Приложение 2

к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 09.12.2022 № 860

Типовая форма

ДОГОВОР

на оказание услуг в сфере агроэкотуризма между субъектом агроэкотуризма и туроператором

___ _______ 20__ г. № ____ _______________________________________

(место заключения настоящего договора)

________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта агроэкотуризма –

________________________________________________________________

физического лица или наименование субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного

_______________________________________________________________,

лица, документ, подтверждающий полномочия (учредительный документ, доверенность)

именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны, и ________________________________________________________________

(наименование юридического лица – туроператора, приобретающего услуги в сфере

________________________________________________________________

агроэкотуризма для последующей их реализации агроэкотуристам,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного

_______________________________________________________________,

лица, документ, подтверждающий полномочия (учредительный документ, доверенность)

именуемый в дальнейшем заказчик, с другой стороны, вместе именуемые сторонами, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь

от 4 октября 2022 г. № 351 ”О развитии агроэкотуризма“ заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

По заданию заказчика исполнитель обязуется оказать лицам, заказавшим туристические услуги у заказчика (далее, если не указано иное, – агроэкотуристы), услуги в сфере агроэкотуризма в объеме согласно приложению на территории агроэкоусадьбы, расположенной по адресу: ______________________________________________________.

(область, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель имеет право:

1.1. требовать от заказчика своевременного внесения платы за услуги в сфере агроэкотуризма;

1.2. требовать использования предоставленных агроэкотуристам помещений агроэкоусадьбы в соответствии с их назначением;

1.3. на свободный доступ в предоставленные агроэкотуристам помещения агроэкоусадьбы для их уборки, технического обслуживания и проведения необходимых ремонтных работ (далее – обслуживание).

Исполнитель обязан:

2.1. предоставить заказчику достоверную информацию об объеме и качестве оказываемых услуг в сфере агроэкотуризма;

2.2. предоставить заказчику исчерпывающие сведения об особенностях пребывания на территории соответствующей сельской местности;

2.3. предоставить заказчику сведения о наличии иных лиц, проживающих на территории агроэкоусадьбы;

2.4. обеспечить уборку и обслуживание предоставленных агроэкотуристам помещений агроэкоусадьбы и приусадебной территории;

2.5. создать условия, обеспечивающие качество услуг и безопасность жизни, здоровья и имущества агроэкотуристов;

2.6. соблюдать требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранные требования, требования пожарной безопасности и иные обязательные для соблюдения требования;

2.7. не допускать совершения действий, нарушающих общественный порядок или спокойствие граждан, проживающих на территории одного населенного пункта с исполнителем, а также действий, приводящих к порче имущества других лиц;

2.8. принимать меры по обеспечению соблюдения агроэкотуристами требований подпунктов 2.6 и 2.7 настоящего пункта.

Для размещения агроэкотуристов исполнитель предоставляет жилые комнаты в агроэкоусадьбе в количестве ____ (в том числе ___ комнат в ___ гостевых домиках), оборудованные__________________

(водопровод,

________________________________________________________________

канализация, горячее водоснабжение, отопление (вид), подключение

_______________________________________________________________.

к глобальной компьютерной сети Интернет и другое)

Заказчик имеет право:

4.1. до начала пребывания агроэкотуристов получить информацию от исполнителя об обычаях местного населения, в том числе связанных с религиозными обрядами, о национальных традициях, природных, сельскохозяйственных, архитектурных и иных объектах территории нахождения агроэкоусадьбы;

4.2. на возмещение вреда в порядке, предусмотренном законодательством.

Заказчик обязан:

5.1. предоставить исполнителю сведения об агроэкотуристах, для которых планируется оказание услуг на территории агроэкоусадьбы (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения), о желаемом объеме услуг в сфере агроэкотуризма и сроках оказания данных услуг;

5.2. оплатить стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором;

5.3. проинструктировать агроэкотуристов о необходимости:

соблюдения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных требований, требований пожарной безопасности и иных обязательных для соблюдения требований;

лояльного отношения к национальным традициям, религиозным обычаям территории нахождения агроэкоусадьбы;

соблюдения правил личной безопасности и сохранности личного имущества, сохранения историко-культурных ценностей;

обеспечения доступа в помещения агроэкоусадьбы для проведения уборки и обслуживания;

соблюдения чистоты и порядка в агроэкоусадьбе и на приусадебной территории;

экономного расходования воды и электрической энергии;

недопущения совершения действий, нарушающих общественный порядок или спокойствие граждан, проживающих на территории одного населенного пункта с исполнителем, а также действий, приводящих к порче имущества исполнителя и других лиц.

КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА

Качество и объем предоставляемых услуг в сфере агроэкотуризма должны соответствовать условиям настоящего договора. Заказчик вправе с согласия исполнителя предъявить дополнительные требования к качеству и объему оказываемых в рамках настоящего договора услуг, указав такие требования в настоящем договоре.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, составляет ___________ рублей и включает в себя стоимость:

проживания в размере _____________________ рублей;

иных услуг в размере _____________________ рублей.

Заказчик оплачивает стоимость услуг по настоящему договору

_______________________________________________________________.

(форма, срок и порядок оплаты)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством. В случае утраты или повреждения имущества исполнителя заказчик возмещает вред в порядке, установленном законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, а также его расторжение совершаются в письменной форме. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

Приложение

к договору на оказание услуг в сфере агроэкотуризма между субъектом агроэкотуризма и туроператором

Объем услуг в сфере агроэкотуризма

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

Приложение 3

к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 09.12.2022 № 860

ПЕРЕЧЕНЬ изменений, вносимых в постановления Совета Министров Республики Беларусь

Из подпункта 6.8 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963, абзац шестьдесят третий исключить. В приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 740 ”Об административных процедурах, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу ”одно окно“:

2.1. после пункта 98 раздел ”По заявлениям граждан“ дополнить подразделом следующего содержания:

”Физическая культура и спорт, туризм, культура

981. Принятие решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма пункт 8.41 перечня“;

2.2. дополнить приложение пунктом 1551 следующего содержания:

”1551. Принятие решения об осуществ­лении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма подпункт 11.122.1 пункта 11.122 единого перечня“.

Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541 ”О документах, запрашиваемых при осуществлении административных процедур“ дополнить пунктом 651 следующего содержания:

”651. Принятие решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма пункт 8.41 перечня справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета справка, содержащая сведения

о записях актов гражданского состояния справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых домах в населенном пункте по месту их жительства (пребывания) выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок“.

Единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, дополнить пунктом 11.122 следующего содержания:

”11.122. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 11.122.1. Принятие реше­ния об осуществлении деятельности по оказа­нию услуг в сфере агроэкотуризма Минспорт районный ис­полнительный комитет по месту госу­дарст­венной регист­рации 30 календарных дней бесплатно“.

Приложение 4

к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 09.12.2022 № 860

ПЕРЕЧЕНЬ утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 818 ”Об утверждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма“. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2008 г. № 1099 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 818“. Подпункт 1.20 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1910 ”О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам лицензирования“. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 1003 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 818“.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 09.12.2022 № 860

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления райисполкомами административной процедуры по принятию решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма

Настоящим Положением определяется порядок осуществления райисполкомом административной процедуры по принятию решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – административная процедура). Письменное заявление об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – письменное заявление) направляется:

физическим лицом, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, производящим и (или) перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных в сельской местности, малых городских поселениях для строительства и (или) обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе квартиры в блокированном жилом доме (далее – жилой дом), либо ведения личного подсобного хозяйства, – в райисполком по месту нахождения агроэкоусадьбы;

сельскохозяйственной организацией, осуществляющей деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо ведения сельского хозяйства, – в райисполком по месту ее государственной регистрации.

Вместе с письменным заявлением в райисполкомы, указанные в части первой настоящего пункта, физические лица и сельскохозяйственные организации (далее, если не указано иное, – субъекты агроэкотуризма) также представляют в письменной форме согласие собственника (собственников) жилого дома на использование жилого дома для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

Райисполком:

создает на постоянной основе районную комиссию для осуществления комплексной объективной оценки агроэкоусадеб, в состав которой включаются заместитель председателя райисполкома, иные представители райисполкома, председатель поселкового, сельского исполнительного комитета, иные специалисты (при необходимости и с их согласия) (далее – районная комиссия);

проверяет наличие ранее принятых решений об отказе в осуществлении административной процедуры по основанию, предусмотренному в абзаце третьем пункта 8 настоящего Положения, или о прекращении деятельности субъекта агроэкотуризма на территории соответствующей агроэкоусадьбы по основаниям, предусмотренным в части первой пункта 9 настоящего Положения;

проверяет наличие населенного пункта, на территории которого планируется осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, в перечне населенных пунктов, на территории которых осуществление данной деятельности не допускается, утверждаемом облисполкомами;

осуществляет рассмотрение документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней со дня их подачи субъектом агроэкотуризма;

самостоятельно запрашивает документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры;

принимает решение об осуществлении административной процедуры на основании письменного заключения районной комиссии по итогам комплексной объективной оценки соответствия либо несоответствия потенциальной агроэкоусадьбы условиям, предусмотренным в пункте 4 и абзаце втором части третьей пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. № 351 (далее – комплексная объективная оценка), или отказе в ее осуществлении по основаниям, предусмотренным в пункте 8 настоящего Положения;

в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного в абзаце седьмом настоящего пункта, направляет его копии субъекту агроэкотуризма и в налоговый орган по месту нахождения соответствующей агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма – физического лица либо по месту постановки на учет субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации;

в течение пяти рабочих дней со дня подачи письменного заявления направляет субъекту агроэкотуризма мотивированный отказ в его принятии при наличии одного из оснований, предусмотренных в пункте 6 настоящего Положения;

принимает решения о прекращении деятельности субъектов агроэкотуризма по основаниям, предусмотренным в части первой пункта 9 настоящего Положения;

выполняет иные функции в соответствии с законодательством.

Районная комиссия:

осуществляет комплексную объективную оценку агроэкоусадьбы, в том числе с выездом в агроэкоусадьбу;

подготавливает письменное заключение по итогам комплексной объективной оценки, которое является основанием для принятия райисполкомом решения об осуществлении административной процедуры или отказе в ее осуществлении;

подготавливает письменное заключение при выявлении в процессе деятельности субъекта агроэкотуризма на территории соответствующей агроэкоусадьбы несоответствий данной агроэкоусадьбы условиям, предусмотренным в пункте 4 и абзаце втором части третьей пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. № 351.

Райисполкомом при осуществлении административной процедуры самостоятельно испрашиваются следующие документы и (или) сведения:

5.1. в отношении физических лиц – документы и (или) сведения, предусмотренные в пункте 651 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541 ”О документах, запрашиваемых при осуществлении административных процедур“;

5.2. в отношении сельскохозяйственных организаций:

выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

справки о находящихся в собственности жилых домах в населенном пункте по месту нахождения этих жилых домов;

выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок.

Райисполком отказывает в принятии письменного заявления субъекта агроэкотуризма:

по основанию, предусмотренному в абзаце втором пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З ”Об основах административных процедур“;

если субъектом агроэкотуризма, в отношении которого райисполкомом принято решение о прекращении деятельности субъекта агроэкотуризма по основанию, предусмотренному в абзаце втором части первой пункта 9 настоящего Положения, направлено повторное письменное заявление ранее одного месяца со дня принятия данного решения;

если субъектом агроэкотуризма, в отношении которого райисполкомом принято решение о прекращении деятельности субъекта агроэкотуризма на территории соответствующей агроэкоусадьбы по основанию, предусмотренному в абзаце третьем части первой пункта 9 настоящего Положения, направлено письменное заявление ранее шести месяцев со дня принятия данного решения;

если субъектом агроэкотуризма планируется осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в населенном пункте, на территории которого осуществление такой деятельности согласно перечню облисполкома не допускается.

При подаче письменного заявления субъектом агроэкотуризма, деятельность которого прекращена на территории агроэкоусадьбы в населенном пункте, включенном в соответствующий перечень облисполкома, райисполком отказывает в принятии письменного заявления данного субъекта по основанию, указанному в абзаце пятом пункта 6 настоящего Положения. Райисполком отказывает в осуществлении административной процедуры:

по основаниям, предусмотренным в абзацах втором и третьем статьи 25 Закона Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“;

при несоответствии агроэкоусадьбы хотя бы одному из условий, предусмотренных в пункте 4 и абзаце втором части третьей пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. № 351, что подтверждается письменным заключением районной комиссии по итогам комплексной объективной оценки.

Райисполком принимает решение о прекращении деятельности субъекта агроэкотуризма на территории соответствующей агроэкоусадьбы, если:

в процессе деятельности субъекта агроэкотуризма на территории соответствующей агроэкоусадьбы выявлены несоответствия данной агроэкоусадьбы условиям, предусмотренным в пункте 4 и абзаце втором части третьей пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. № 351, что подтверждается письменным заключением районной комиссии;

имеются систематические (два и более раза в течение года) нарушения субъектом агроэкотуризма законодательства в сфере агроэкотуризма.

Райисполком направляет копии решения, предусмотренного в части первой настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия субъекту агроэкотуризма и в налоговый орган по месту нахождения соответствующей агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма – физического лица либо по месту постановки на учет субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации.