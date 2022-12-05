Последний бой длиной в 80 лет

Без вести пропавший красноармеец из Бацуни наконец вернулся домой

С сентября 1942 года Захарий Захарович Пинчуков числился без вести пропавшим. Все изменилось этой осенью благодаря усилиям удивительных людей из коломенского поискового отряда «Суворов». Во время работ на Невском пятачке – плацдарм на левом берегу Невы, где в 1941-1943 гг. проходили ожесточенные сражения, – в засыпанной траншее были обнаружены останки бойцов Красной Армии, которые погибли во время боя. Одним из них был Захарий Пинчуков. Через 80 лет он вернулся с войны.

Своего отца Татьяна Захаровна никогда не видела, ее память о нем – несколько фотографий да воспоминания родных, которые долгие годы питали призрачные надежды, что их пропавший без вести Зоша остался жив и однажды вернется домой.

«Как мне рассказывали, отец после семилетки отучился в Минске и вернулся, чтобы пройти отработку в сберкассе в Уваровичах. Был кандидатом в члены ВКП(б). С моей мамой они расписались в 1939 году, перед тем, как его забрали на Финскую войну. И лишь в конце лета 1940-го его отпустили на побывку в связи со смертью отца. Это был последний раз, когда он виделся с женой, мамой, братом и тремя сестрами», – делится дочь Татьяна.

Жизнь непредсказуема, в ней горе и радость иногда идут рука об руку. Похоронив отца, Захарий снова отбыл в ряды РККА и даже не знал, что в мае 1941 года, накануне кровопролитной войны, у него родится дочь. Когда жена сообщила радостную весть, в ответном письме он высказал пожелание, чтобы дочку назвали Татьяной. Как будто судьба предоставила ему единственную возможность оставить свое продолжение, забрав при этом отца.

В Великую Отечественную войну красноармеец Пинчуков воевал в составе 136-й стрелковой дивизии 269-го стрелкового полка в должности телеграфиста световых сигналов. Как известно из боевой характеристики на 136-ю СД, в начале сентября перед дивизией была поставлена задача по очистке западного берега р. Тосна и по расширению плацдарма до р. Святка в ходе боев за прорыв блокады Ленинграда. Выполнение задачи серьезно осложнялось массированным артиллерийско-минометным огнем и бомбовыми ударами противника. Согласно спискам безвозвратных потерь, 5 сентября 1942 года Захарий Пинчуков погиб и, как оказалось, пропал без вести на долгих 80 лет.

После войны Полина, вдова Захария Пинчукова, так больше и не вышла замуж. Они жили вдвоем с Татьяной, ее единственным ребенком, поддерживали тесную связь с родными погибшего мужа. «Бабушка моей мамы Марфа дожила до 93 лет. Знаете, бывают такие люди, посмотришь на лицо – и сразу видно, что милейший человек. Очень добрая была, – присоединяется к беседе дочь Татьяны Захаровны, Екатерина. – Она до самой смерти вспоминала своего младшенького – Зошу. Все глаза проплакала по любимому сыночку».

Татьяна вышла замуж, свадьбу помог справить брат отца, Михаил. В 1976-м они с мужем и тремя детьми переехали в Гомель. Сейчас рядом с ней дети, внуки и правнуки, два года назад появилась даже правнучка Алиса. И вот в 81 год, когда у нее уже есть такая большая и дружная семья, что уже само по себе большое счастье, судьба преподнесла Татьяне Захаровне неожиданный и волнительный сюрприз – ее отец возвращается домой.

У частники коломенского поискового отряда «Суворов» обнаружили останки Захария Пинчукова 16 сентября 2022 года во время проведения работ на одном из приусадебных участков в г. Отрадное. Опознали нашего земляка по крышке котелка: кроме фамилии, имени и отчества, он выцарапал на ней и свой дом.

«С нами связались в сентябре этого года. Мы даже поверить не могли, что все происходит на самом деле, – вспоминает о волнительных событиях внучка Захария, Екатерина. – С руководителем поискового отряда Ольгой Стружановой контакты мы поддерживали через Ольгу Шабельник, которая живет в Минске. Когда мы выразили согласие на возвращение останков Захария Захаровича домой, начали работу по оформлению документов. Все, что потребовалось от нас, – выслать фото деда и свидетельство о рождении моей матери. Параллельно с этим мы были на связи с директором историко-культурного центра в Буда-Кошелеве Светланой Авсянниковой, которая уже здесь, на месте, занималась организацией процедуры перезахоронения останков. Как воинское захоронение могила нашего деда будет находиться под охраной государства. Очень сложно подобрать слова, чтобы высказать благодарность и поисковикам, и руководству Буда-Кошелевского района за их помощь. Мама не видела своего отца, а теперь хотя бы сможет прийти к нему на могилу».

Процесс оформления документов занял чуть более двух месяцев. Татьяна Захаровна уже вся испереживалась за это время и порой теряла надежду, но дочь ей не давала усомниться и постоянно твердила: «Привезут». Так и случилось. Когда была оформлена недостающая справка, останки Захария Захаровича 27 ноября привезли в Буда-Кошелево и сообщили родным, чтобы на следующий день, 28 ноября, к 12 часам они подъехали на кладбище в Бацуни, где будет организована торжественная церемония захоронения.

«За два дня до сообщения о том, что отца привезли, мне приснился сон. Будто прихожу я домой, а мама, выглядывая что-то в окне, мне говорит: «Захар сказал, что будет ехать через Уваровичи и заедет домой переодеться. Найди-ка ему рубашку». А я подумала, что старую искать, лучше новую куплю, – рассказывает Татьяна Захаровна. – Мы решили, что это неспроста, что-то произойдет. А через два дня нам сообщили, что отца привезли. Вот так судьба складывается – не придумать».

И действительно, это проникновенная история возвращения солдата, которая поразила не только родных: даже посторонние люди, присутствовавшие на захоронении, не могли сдержать слез. Но ничего этого не произошло бы, если бы не работа поисковиков. Присутствовавшая на торжественной церемонии председатель райсовета Наталья Киселева от лица всех жителей района выразила благодарность за возвращение земляка на малую родину, за то, что он наконец обрел покой, руководителю поискового отряда Ольге Стружановой, которая пожелала лично привезти и присутствовать при захоронении Захария Пинчукова. Глядя на эту маленькую хрупкую женщину, сложно представить, что она почти 30 лет возглавляет команду единомышленников и вместе с ними, иногда с риском для жизни, занимается поисковыми работами, пропуская через себя трагедию каждого бойца, которого удалось наконец вернуть с войны.

«В сентябре этого года мы работали на Невском пятачке. Жители из города Отрадное, обнаружив останки, пригласили нас проверить их приусадебный участок. Подняли. Боец оказался безымянным. Мы попросили разрешения обследовать весь участок. Одни были против, а другие, будучи в шоке от увиденного, сами приглашали нас. Когда мы начали проверять огород, наткнулись на боевые траншеи, где бойцы лежали застывшими в своей последней атаке: кто-то уже приготовил противотанковую гранату, кто-то зажал в руках винтовку Мосина, – рассказывает Ольга Викторовна. – 16 сентября мы нашли четверых бойцов. Троих из них удалось опознать: 23 ноября один из них был захоронен на родине в Алтайском крае, останки второго мы 26 ноября передали в посольство Казахстана для отправки домой, А Захария Захаровича мы решили сами привезти на малую родину и передать дочери бойца его личные вещи. В скором времени будет выпущен очередной том «Книги памяти», издаваемой нашим отрядом, где будет вписана информация о красноармейце Пинчукове».

Вот так, посреди грядок клубники и кустов смородины самоотверженные люди возвращают из забвения тех, кто остался в боевой траншее на долгих 80 лет, возвращают их детям, внукам и правнукам. Как рассказывала Татьяна Захаровна, все родня еще долгое время надеялась, что однажды ее отец вернется, даже к гадалкам ходили. Однажды им сказали, что Захарий вернется, только никого из них уже не будет. Вот он и вернулся и нашел покой рядом со своей женой Полиной.

Анна ЛИТАШ