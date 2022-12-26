Одна ошибка в цифре или букве при денежных переводах – и ваши деньги в итоге перечислят не тому человеку. В Myfin.by обратилась читательница, которая в какой-то момент заметила лишние 120 рублей у себя на счете. Узнали у экспертов Альфа-Банка, как вести себя отправителю и получателю в подобной ситуации, чтобы вернуть свои деньги и избежать проблем с законом.

Что делать отправителю, если ошибочно перечислил деньги не тому человеку

Отправителю следует обратиться в свой банк и оформить там заявление на возврат средств. Это заявление банк-отправитель рассмотрит и направит получателю перевода либо передаст в банк, куда ошибочно «ушли» деньги, а тот в свою очередь проинформирует клиента-получателя.

Возврат возможен только по инициативе получателя.В бесспорном порядке или по устному согласию получателя списать деньги со счета банк не имеет права. Если после получения заявления на возврат в течение 15 дней сумма не поступит обратно, отправитель может обратиться с иском в суд.

Что делать получателю, если кто-то ошибочно перечислили ему деньги

Вы можете перевести деньги обратно по реквизитам, указанным в заявлении. Заявление на возврат присылает банк (или на электронную почту, или письмом). Если вы заметили ошибочное зачисление, можно обратиться в свой банк и инициировать возврат до того, как вам поступит официальный документ.

Что будет, если потратить ошибочно перечисленные деньги

В соответствии с пунктом 3 статьи 130 Гражданского кодекса Беларуси, вещи, которые не относятся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

1 пункт статьи 971 гласит, что лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных статьей 978 ГК.

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, суммы по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

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