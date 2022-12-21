В Беларуси на ближайшие два года запланирован ввод по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области, заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц на совместном заседании палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, для продолжения работы по модернизации молочного скотоводства на 2023-2024 годы запланировано строительство по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области. «Финансирование проектов будет осуществляться за счет льготных кредитных ресурсов ОАО «Белагропромбанк». Соответствующий проект указа Президента подготовлен», — сказал Леонид Заяц.

Более того, ежегодно в рамках государственной программы «Аграрный бизнес 2021-2025» в регионах за счет собственных средств организаций, а также льготных кредитных ресурсов ежегодно строится около 50 молочно-товарных комплексов и ферм, отметил вице-премьер.

«Существенным резервом наращивания объемов производства молока является укомплектование поголовьем новых молочно-товарных ферм и комплексов, введенных в эксплуатацию на 1 июня текущего года. Всего необходимо доукомплектовать 18 тыс. коров, что даст прибавку около 130 тыс. т молока в год», — дополнил Леонид Заяц.

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