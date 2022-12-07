В Гомельской области за октябрь и ноябрь зарегистрировано 44 факта пожара по причине нарушения правил эксплуатации и устройства печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, — рассказали в областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

С начала года количество пожаров по этим причинам уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на более чем 22%.

Соблюдайтесь правила безопасности при эксплуатации и устройстве отопительных печей.

В случае обнаружения пожара звоните в службу МЧС по телефону «112» или «101», сообщите фамилию, имя, отчество и адрес возникновения пожара.

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