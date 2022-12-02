Председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник вручил награды героям Жатвы-2022 прямо в поле

Сегодня на районных «Дожинках» в Буда-Кошелеве назовут победителей районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году. Среди них, по традиции, аграрии РУП «Белоруснефть-Особино».

Поздравить комбайнеров с достигнутыми результатами глава района Анатолий Гапоник и директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич приехали прямо в поле, чтобы не отрывать от производства.

– Ваши профессионализм и трудолюбие – это образец для всех. Вы и сегодня за штурвалом комбайна, продолжаете убирать кукурузу. Позвольте от имени районного исполнительного комитета и себя лично поблагодарить вас за работу. Спасибо за ответственное отношение к делу, выдержку и высокую самоотдачу, — отметил Анатолий Генрикович и вручил заслуженные награды победителям.

Заметив, в этом году среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций у работников РУП «Белоруснефть-Особино» все три призовых места. Победителем в данной номинации стал Валерий Зылев, у Руслана Мацакова – второе место, Сергей Костючков стал третьим.

Почетной грамотой РУП «Белоруснефть-Особино» за высокие достижения в производственной деятельности и многолетнюю безупречную работу был отмечен и тракторист-машинист сельскохозяйственного участка №2 Александр Тищенко.