Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поступила мелко и мерзко, сделав недавние заявления насчет мирных переговоров в Минске и заключенных несколько лет назад Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине. Об этом Президент Беларуси заявил в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

Суть заявлений Меркель сводится к тому, что тогда Минские соглашения она рассматривала как возможность дать Киеву время нарастить силовой и военный ресурс.

«Должен вам сказать, я Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим. БЕЛТА) свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно — это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал. И Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали», — сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что не все так просто, как сейчас звучит в аналогичных заявлениях Ангелы Меркель и Петра Порошенко: «Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, этот Олланд (экс-президент Франции Франсуа Олланд. — Прим. БЕЛТА), которого она за руку водила на моих глазах… Они, якобы, провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина, и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились».

Глава государства поделился информацией, что в 2021-2022 годах с Донбасса должна была начаться война против России. «Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года — мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса», — заявил белорусский лидер.

По его словам, причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. «Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель (бывшие руководители Украины и Германии. — Прим. БЕЛТА). Лживых заявлений, что Россия начала войну, — сказал Александр Лукашенко. — Они — Меркель и Порошенко — хотят показать свою значимость. Что украинская армия, смотрите — воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира потому, что «мы обманули тогда в Минске всех, и мир весь обманули, и Россию, и так далее». Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно».

Президент Беларуси уверен, что в случае реализации Минских соглашений Украина была бы целостной и никакой бы войны не было. «Тогда можно было. Уже бы вот к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной. Никакой бы войны не было», — подчеркнул белорусский лидер.

«Если обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. — Прим. БЕЛТА), — это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе — Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли: «Ну, ты там, ты же ездила с Олландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо!» Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю: мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Европейского союза. А мы к ней относились серьезно. И Россия к ней относилась серьезно. Но, как видите, ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, как сегодняшние все лидеры Европы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

БЕЛТА