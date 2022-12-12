«Задача очень серьезная, которую поставил Президент, — это исполнительская дисциплина, дисциплина на местах. И, как отметил глава государства, это тот резерв, над которым следует сегодня работать. Реальный сектор экономики, благосостояние людей и самое главное — отношение к людям. Это основные направления деятельности», — сказал Владимир Привалов.

По его мнению, команда Гомельского региона, и города Гомеля в том числе, способна выполнять поставленные задачи.

«Главное, чтобы были порядок и дисциплина. Когда они есть на предприятиях, в органах власти, тогда поставленные задачи будут решаться», — резюмировал он.

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