Порядок и дисциплина — первоочередные задачи, на которых предстоит сконцентрировать внимание. Такую точку зрения выразил журналистам Владимир Привалов, который согласован сегодня на должность председателя Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
«Задача очень серьезная, которую поставил Президент, — это исполнительская дисциплина, дисциплина на местах. И, как отметил глава государства, это тот резерв, над которым следует сегодня работать. Реальный сектор экономики, благосостояние людей и самое главное — отношение к людям. Это основные направления деятельности», — сказал Владимир Привалов.
По его мнению, команда Гомельского региона, и города Гомеля в том числе, способна выполнять поставленные задачи.
«Главное, чтобы были порядок и дисциплина. Когда они есть на предприятиях, в органах власти, тогда поставленные задачи будут решаться», — резюмировал он.