5 января в Буда-Кошелеве стартует 37-ой Рождественский турнир по волейболу

Организаторами соревнований выступают районный исполнительный комитет и физкультурно-спортивный клуб «Урожай».

Принять участие в турнире по волейболу приглашаются команды организаций, предприятий и учреждений района. Мероприятие будет проходить на спортивной базе гимназии райцентра. Открытие турнира запланировано на 5 января 2023 года в 18.00, а игры – в будние дни в вечернее время.

Для участия в турнире в срок до 3 января необходимо сформировать команды и подать именные заявки в оргкомитет согласно приложению по факсу 8(02336) 7-04-70 или на эл.адрес: Echenko2008@mail.ru . Только после устного или письменного подтверждения на участие командам будет выслано положение о проведении турнира. Важный момент – формирование команд свободное.

Контактные тел.: 8(029)734-38-46, 8(044) 5742034 (Еченко Олег Анатольевич).

Форма заявки