Гостиница, в которой находилась группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под удар ВСУ в Донецке. Экс-глава «Роскосмоса» получил ранение в спину, его жизни ничего не угрожает. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал его помощник.

По словам источника агентства, военные советники проживали в попавшей под украинский обстрел гостинице на протяжении нескольких месяцев.

— Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет, — заверил его помощник.

По информации собеседника РИА Новости, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие Дмитрия Рогозина лица. Удары наносились высокоточными боеприпасами, вероятнее всего, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar, добавил помощник Рогозина.

Источник: http://gp.by

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