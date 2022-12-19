По словам лидера России, в прошлом году страны совершили очень хороший рывок в развитии торгово-экономических связей: товарооборот вырос на треть и достиг $38,5 млрд. «Это очень хороший и значимый показатель», — убежден он. За 10 месяцев этого года вырос еще на 10%. Поэтому есть основания полагать, что в этом году будет новый рекордный товарооборот в $40 млрд.

«Хочу отметить то, что всем и так хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Беларусь является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Беларусь является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что именно исходя из этого посыла решаются все вопросы между государствами, в том числе в экономической сфере.

«Мы действительно в последнее время много внимания уделяли вопросам безопасности, сотрудничеству на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке».

На переговорах в Минске стороны, по словам Президента, намерены подвести некоторые итоги работы правительств и других ведомств в различных областях, и прежде всего в экономике: «Мы должны сегодня подвести некоторые итоги, и если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата».

belta. by