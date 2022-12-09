Странам ЕАЭС надо энергичнее работать над устранением барьеров на внутреннем рынке союза. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«В текущем году в ЕАЭС приняты принципиальные решения, направленные на снятие остающихся таможенных и административных барьеров. Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем (Президентом Беларуси Александром Лукашенко. — Прим. БЕЛТА), когда он говорит о том, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами. И мы должны над этим энергично работать», — сказал Владимир Путин.

Вместе с тем, отметил Президент России, в странах ЕАЭС ускорилась работа по переходу во взаимных расчетах на национальные валюты. «Здесь тоже Александр Григорьевич прав. Начат процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальной системы передачи финансовой информации», — добавил он.

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