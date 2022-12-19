Белорусско-российские переговоры на высшем уровне в Минске прошли очень результативно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», — заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. «Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, — это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд — это большой, серьезный объем», — сказал Президент России.

Он также акцентировал внимание, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов. «Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…» — отметил Владимир Путин.

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