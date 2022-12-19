Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом. Самолет Президента Российской Федерации приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Российского гостя встречает Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Дворец Независимости в Минске 19 декабря станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне.

Программа переговоров ожидается насыщенная. Как планируется, они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы двух государств, а также члены правительств, руководители министерств и ведомств. Стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.

Затем президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

В целом, как планируется, главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Президенты также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

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