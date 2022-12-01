С этого года в Беларуси начало действовать измененное налоговое законодательство, которое вызвало немало споров. Новшества вводились в два этапа, чтобы дать ИП и самозанятым время на раскачку.
С 2023 года для самозанятых единый налог планировали заменить налогом на профессиональный доход (НПД) – совершенно новый вид налогообложения (10% от выручки, которые включают в себя еще и отчисления в ФСЗН).
Правда, до конца не понятно: заменит ли полностью налог на профессиональный доход нынешние сборы с самозанятых? Или же правительство выделит отдельные группы плательщиков – с НПД и с единым налогом? Или новое законодательство и вовсе позволит выбирать самозанятым, что им заплатить: сбор в твердых суммах по видам экономической деятельности или 10% от полученных доходов?
Пока же из предлагаемых изменений можно сделать вывод, что планируют оставить два вида самозанятых: физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность (самозанятые, как сейчас, с фиксированной ставкой единого налога) и плательщики нового налога (НПД, с 10% от выручки). Обновленного списка видов деятельности, которые могут отнести к тому или иному виду законодательства, пока еще нет – его должен будет сформировать Совмин отдельным постановлением.
Налоги снова выросли
В 2022 году самозанятые увидели новые ставки налога: тогда сборы подняли в два раза. С 1 января власти снова собираются увеличить налоги, и снова – в полтора-два раза. Сколько теперь придется платить самозанятым*, изучал Sputnik.
Практически на все 37 видов деятельности, которые подпадают под уплату единого налога, серьезно увеличивают сборы.
В два раза хотят поднять налоги работникам ивент-сферы. Так, видеографам и фотографам, работающим в Минске, теперь придется платить ежемесячно по 526 рублей (сейчас – 263, в 2021-м – 129) и 490 (сейчас – 245, годом ранее – 120) рублей соответственно.
Ведущим, танцорам, музыкантам, актерам с нового года придется отдавать в бюджет 518 рублей вместо 259 (в 2021 году налог тоже поднимали в два раза, ранее он был 127 рублей).
Единый налог увеличится и для парикмахеров, мастеров по маникюру и визажу: с 226 рублей до 339 по Минску (в 2021 – 111 рублей). За оказание дизайнерских услуг в бюджет придется отдать 474 рубля (сейчас – 237, за два года налог вырос в четыре раза), а за разработку веб-сайтов, установку ПО и ремонт компьютеров – 593 рубля (вместо 237, а в 2021 году было 116 рублей).
Репетиторам и дефектологам налог также подняли в два раза: с 82 рублей до 164 (а годом ранее было вообще 40 рублей).
Единый налог для ИП тоже поднимают
Предпринимателей, выплачивающих единой налог, тоже коснутся изменения и существенный рост ставок. Так, в розничной торговле сбор хотят поднять в два раза по следующим видам: торговля хлебом и хлебобулочной продукцией (с 352 до 708 рублей), овощами, фруктами и ягодами (с 354 до 708 рублей), иным продовольствием, кроме алкоголя (с 548 рублей до 1096).
Очень существенно вырастет единый налог для тех ИП, кто занимается розничной торговлей непродовольственных товаров (кроме ювелирки, табака, мебели, натурального меха и кожи, бытовой техники, мобильных телефонов, компьютеров и ряда других позиций) – с 482 рублей до 1452.