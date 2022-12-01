С 2023 года для самозанятых единый налог планировали заменить налогом на профессиональный доход (НПД) – совершенно новый вид налогообложения (10% от выручки, которые включают в себя еще и отчисления в ФСЗН).

Правда, до конца не понятно: заменит ли полностью налог на профессиональный доход нынешние сборы с самозанятых? Или же правительство выделит отдельные группы плательщиков – с НПД и с единым налогом? Или новое законодательство и вовсе позволит выбирать самозанятым, что им заплатить: сбор в твердых суммах по видам экономической деятельности или 10% от полученных доходов?

Пока же из предлагаемых изменений можно сделать вывод, что планируют оставить два вида самозанятых: физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность (самозанятые, как сейчас, с фиксированной ставкой единого налога) и плательщики нового налога (НПД, с 10% от выручки). Обновленного списка видов деятельности, которые могут отнести к тому или иному виду законодательства, пока еще нет – его должен будет сформировать Совмин отдельным постановлением.

Налоги снова выросли

Практически на все 37 видов деятельности, которые подпадают под уплату единого налога, серьезно увеличивают сборы.

В два раза хотят поднять налоги работникам ивент-сферы. Так, видеографам и фотографам, работающим в Минске, теперь придется платить ежемесячно по 526 рублей (сейчас – 263, в 2021-м – 129) и 490 (сейчас – 245, годом ранее – 120) рублей соответственно.

Ведущим, танцорам, музыкантам, актерам с нового года придется отдавать в бюджет 518 рублей вместо 259 (в 2021 году налог тоже поднимали в два раза, ранее он был 127 рублей).