Репетиционный централизованный экзамен пройдет в Беларуси 28 января. Об этом журналистам сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы проводили репетиционный централизованный экзамен. Он прошел в восьми районах разных областей Беларуси. В нем приняли участие более 2,4 тыс. выпускников. В конце января такая возможность появится у остальных выпускников. Репетиция централизованного экзамена запланирована на 28 января», — рассказала Ирина Старовойтова.

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Среди новшеств предстоящей приемной кампании первый замминистра назвала широкие возможности для выпускников республиканского этапа олимпиады — ребята, получившие похвальные листы на этом этапе, смогут поступать в вузы вне конкурса на перечень востребованных экономикой специальностей.

«Без испытаний в этом году в вузы могут поступить выпускники Национального детского технопарка. Также абитуриенты, которые получили среднее специальное педобразование, могут поступить без экзаменов на педагогическую специальность в высшее учебное заведение на заочное отделение. Кроме того, в этом году впервые будут реализовываться университетские олимпиады на базе региональных университетов. Поэтому ребята, которые хотели бы попробовать свои силы, смогут это сделать. Спектр предметов там очень широкий. По результату олимпиады университеты проинформируют, на какие специальности данного университета можно будет поступить», — проинформировала Ирина Старовойтова.

Первый замминистра напомнила, что в Министерстве образования работает горячая телефонная линия по вопросам вступительной кампании. «Если у кого-то еще возникают вопросы, можно позвонить на эту линию и уточнить все интересующие моменты. Сделать это можно в будние дни с 14.00 до 18.00 по телефону (017) 222 43 12», — заключила она.

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