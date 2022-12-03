Республиканская благотворительная акция Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации «Чудеса на Рождество», символом которой стали красные рукавички, стартует 5 декабря в Международный день добровольцев, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

«Традиционно молодежная инициатива привнесет свой вклад в копилку добрых дел национального новогоднего благотворительного проекта «Наши дети». Ведь ее главная задача — окружить теплом и заботой маленьких жителей нашей страны — воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, которые особенно нуждаются в этом в новогодние и рождественские дни, — рассказала Александра Гончарова. — Мы организуем сбор новогодних подарков, игрушек, развивающих игр, канцелярских принадлежностей, спортивных товаров детям-сиротам, многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детским домам семейного типа».

По ее словам, символ акции — красные рукавички — традиционно украсит праздничные программы. «Стартуют «Чудеса на Рождество» в Минске во время финала республиканского конкурса «Волонтер года — 2022» с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также крольчат — символа наступающего года. Все собранные в волшебную «скарбонку» подарки будут переданы нами воспитанникам Ивенецкого детского дома — в подшефное социальное учреждение БРСМ. На следующий день начнет свою работу символическая «Елка желаний». На ней волонтеры разместят открытки с желаниями воспитанников Краснопольского и Славгородского районных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, — отметила Александра Гончарова. — В ларец «Добрых сердец», установленный под елкой, каждый желающий сможет положить подарок и исполнить новогодние желания почти 40 детей. В этом году волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» и тимуровцы БРПО в рамках нашей добросердечной акции проведут с 5 декабря по 13 января более 250 благотворительных мероприятий по всей стране».

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