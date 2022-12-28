Приготовить салат Кролик на новый год — отличная идея, особенно если, согласно Восточному календарю, он будет проходить под чутким контролем этого забавного зверька. Никаких особых сложностей с таким блюдам у вас не будет: ингредиенты просто измельчаются, перемешиваются с майонезом и затем выкладываются на тарелку особым образом. Получается очень оригинально! Вкус блюда также не вызывает вопросов: курица, рис, кукуруза и сыр идеально сочетаются между собой. Кстати, идея выкладывать новогодний салат в виде фигурки кролика наверняка понравится детям, поэтому вы вполне можете рассчитывать на их помощь.

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриное филе — 400 г

рис — 100 г

яйца — 4 шт.

консервированная кукуруза — 150 г

свежие огурцы — 100 г

оранжевый сладкий перец — 100 г

твердый сыр — 300 г

красный лук — 100 г

зелень петрушки — 4 веточки

майонез — 60 г

черные оливки без косточек — 2 шт.

соль

свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Куриное филе положите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения, посолите. Варите 5 мин. (или 10 мин., если филе большое), накройте кастрюлю крышкой и выключите огонь. Оставьте филе полностью остыть. Рис отварите в 1 л кипящей подсоленной воды готовности, 15 мин. Откиньте на сито и остудите. Яйца сварите вкрутую (10 минут после закипания) и остудите в холодной воде.

Шаг 2

Консервированную кукурузу для салата откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Свежие огурцы вымойте и очистите. Очень мелко нарежьте. Так же нарежьте сладкий перец (один маленький кусочек отложите для украшения салата).

Шаг 3

Отрежьте от куска сыра 2 тонких ломтика в виде длинных «ушек» и отложите для украшения «кролика». Оставшийся натрите на мелкой терке. Красный лук очистите и мелко порубите. Петрушку вымойте, хорошо обсушите бумажным полотенцем и оборвите с веточек листочки. Листочки очень мелко нарежьте.

Шаг 4

Куриное филе нарежьте маленькими кубиками. Яйца очистите и разомните толкушкой для картофельного пюре. Пересыпьте в большую миску. Добавьте куриное филе, лук, треть петрушки, кукурузу, перец, огурцы и рис. Посолите и поперчите. Добавьте майонез и перемешайте.

Шаг 5

Получившуюся массу выложите на плоскую тарелку, формируя ее в виде фигурки лежащего на брюшке кролика (тело и голова). Посыпьте всю поверхность тертым сыром. Выделите линию шеи «полоской» из части оставшейся петрушки.

Шаг 6

В «ушки» из сыра вставьте деревянные зубочистки и прикрепите к голове «кролика». Сделайте ему глазки из оливок, носик из кусочка сладкого перца. Вокруг «кролика» можете распределить оставшуюся петрушку.