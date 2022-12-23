Множество различных опасных ситуаций подстерегает школьников во время зимних каникул как дома, так и на улице. К тому же и новогодние праздники не за горами, а, значит, сейчас самое время напомнить о мерах безопасности подрастающему поколению в этот период.

Для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и провести каникулы безопасно, в рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год!» пропагандисты Буда-Кошелёвского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия в школах района.

Ребятам рассказали о правилах безопасного поведения зимой на улице, напомнили секреты установки в доме новогодней ёлки.

— При установке символа праздника уберите с пола ковер, ставьте подальше от электроприборов, не украшайте ватой, бумагой, бенгальскими огнями, используйте электрическую гирлянду только заводского изготовления, периодически очищайте осыпавшуюся хвою, — рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв.

Особое внимание акцентировали на том, что пиротехника для детей — не игрушка. Поскольку лучше всего информация усваивается через игру, то и встречи с учащимися проходили в игровой форме с демонстрацией тематических обучающих видеофильмов.

В завершении мероприятий ребят поздравили с наступающими праздниками, пожелали провести каникулы без происшествий, а самым активным и внимательным вручили буклеты на тематику безопасности жизнедеятельности.