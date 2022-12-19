Последние несколько дней самой обсуждаемой темой у педагогов, школьников и их родителей стали нововведения во вступительной кампании. Начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов подробно рассказал «Гомельскай праўдзе», какие изменения ожидают выпускников.

Руслан СМИРНОВ: «Структура экзаменов меняется, но наша главная цель остается неизменной: педагогам – обучать, а детям – учиться»

В 2023 году школьную скамью покинут около 53 тысяч ребят по всей республике, более 7,5 тысячи из них – в Гомельской области. Им предстоит сделать судьбоносный для себя выбор – будущую профессию.

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Еще в августе при обсуждении новых подходов к проведению вступительной кампании Президент поставил три основные задачи: увидеть абитуриента, не потерять одаренную, талантливую молодежь и прекратить беготню между университетами. Поэтому к подготовке и обсуждению изменений пригласили широкий круг заинтересованных лиц – от школьных учителей до руководителей отделов и управлений образования, родителей и учащихся.

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– Пример того, что общественные дискуссии были результативными – решение об отмене планируемого второго обязательного выпускного экзамена по математике и предоставлении учащемуся выбора предмета. Согласитесь, очень верное решение, так как выпускнику, который предполагает поступать на гуманитарную специальность, необязательно сдавать экзамен по математике, ведь она не будет иметь никакого отношения к его будущему обучению. Важнее сдавать предмет, необходимый при поступлении, – подчеркнул Руслан Смирнов. – На совещании глава государства в целом поддержал ново­введения, но поручил еще раз обдумать все предложения и оформить нормативный правовой акт, который должен быть простым и понятным. Опубликовать его для всеобщего ознакомления планируется до конца 2022 года.

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– Нововведения в проведении вступительной кампании будут способствовать более серьезному и осознанному подходу выпускников к выбору будущей профессии, – подытожил начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов. – Еще есть время, чтобы продумать основательно и определиться, по каким предметам сдавать ЦЭ и ЦТ, куда поступать. Будущим абитуриентам важно правильно распорядиться оставшимся временем. Стоит задуматься об использовании дополнительного шанса: например, получить студенческий билет, приняв участие в университетских олимпиадах. Безусловно, мы хорошо понимаем, что ново­введения заставят педагогов и учащихся выйти из зоны комфорта. В этой ситуации важно не сеять панику, а доступно разъяснить все новшества будущим абитуриентам и их родителям. Структура экзаменов меняется, но наша главная цель остается неизменной: педагогам – обучать, а детям – учиться. А все новации вводятся только на пользу детям.

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Источник: http://gp.by

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