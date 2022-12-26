Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко принял участие в акции «Наши дети» и посетил Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в школе-интернате обучаются 85 воспитанников, из них 22 являются детьми-сиротами. Все ребята имеют проблемы со зрением. Глава Администрации Президента привез учащимся ноутбуки и сладкие подарки. «Два года мы с вами не встречались, и я вижу, как за это время вы выросли и возмужали. У этого дома появились и новые жители. Мы начали эту встречу со сказки, чтобы окунуться в прекрасную атмосферу, которую создали наши герои — и Емеля, и Бармалей, и Домовенок», — сказал Игорь Сергеенко.

«Мы видим, как с каждым годом, несмотря на все трудности, преображается наша страна, как меняется прекрасный город Молодечно, — обратил внимание Игорь Сергеенко. — Поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы вы росли умными, добрыми, поправляли свое здоровье, чтобы стать настоящими гражданами нашей страны».

Игорь Сергеенко рассказал журналистам, что в акцию «Наши дети» вовлечены тысячи людей. Но самое главное — это дети, потому что все это делается для них. Глава Администрации Президента считает, что в школе созданы отличные условия, есть профессиональный педагогический коллектив. «То, что мы делаем для наших детей, мы увидим через десятки лет. Сейчас эту акцию проводят взрослые, которые 25 лет назад были детьми, когда мы проводили первые такие мероприятия. Это и есть преемственность поколений в этом добром деле, которое поднимает все самое доброе и здоровое в нашем обществе», — считает Игорь Сергеенко. Глава Администрации Президента отметил, что и сам окунулся в атмосферу праздника. Он знает многих воспитанников, а потому встретился с ними как со старыми друзьями.

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