Незадолго до новогодних праздников «Авангард» пообщался с воспитанниками Потаповского детского сада-средней школы. И вот что они рассказали.
– Почему в Новый год в домах ставят елочку, а не какое-то другое дерево?
Матвей ШИГАЛЕВ, 6 лет:
– Потому что она веселая и с иголками.
– Что бы Дедушка Мороз хотел получить в подарок?
Элеонора ЛУКЬЯНЦЕВА, 6 лет:
– Новую бороду, а снег он каждый год в подарок получает.
– Как Дедушка Мороз успевает развезти все подарки?
Андрей ВАСИЛЬЕВ, 8 лет:
– У него на санках режим «турбо» стоит. И никто ему не помогает, ведь он отправляет своих клонов дарить подарки.
– Откуда у Дедушки Мороза столько денег на подарки?
Максим КУЗНЕЦОВ, 7 лет:
– Просто он миллионер.
Алина ЮРИНСКАЯ
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