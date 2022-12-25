Незадолго до новогодних праздников «Авангард» пообщался с воспитанниками Потаповского детского сада-средней школы. И вот что они рассказали.

– Почему в Новый год в домах ставят елочку, а не какое-то другое дерево?

Матвей ШИГАЛЕВ, 6 лет:

– Потому что она веселая и с иголками.

– Что бы Дедушка Мороз хотел получить в подарок?

Элеонора ЛУКЬЯНЦЕВА, 6 лет:

– Новую бороду, а снег он каждый год в подарок получает.

– Как Дедушка Мороз успевает развезти все подарки?

Андрей ВАСИЛЬЕВ, 8 лет:

– У него на санках режим «турбо» стоит. И никто ему не помогает, ведь он отправляет своих клонов дарить подарки.

– Откуда у Дедушки Мороза столько денег на подарки?

Максим КУЗНЕЦОВ, 7 лет:

– Просто он миллионер.

Алина ЮРИНСКАЯ

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