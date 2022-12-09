Сегодня в Буда-Кошелевском районе проходит обучающий семинар для председателей Советов депутатов базового уровня Гомельской области. Тема выездного семинара: Особенности, возможности и формы организации свободного времени молодёжи, населения в сельской местности.

Открыла семинар председатель областного Совета Екатерина Зенкевич. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

/Будет дополнено/