Специалисты установили, что рыбак вышел на тонкий лёд, сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

По информации председателя областной организации ОСВОД Павла Новика, с начала резкого понижения температуры это первый несчастный случай с гибелью на льду в Гомельской области. «Трагедия не должна была произойти, если бы соблюдались требования о запрете выхода на тонкий лед», — акцентировал Павел Новик. Службы по охране жизни людей на водах постоянно контролируют ситуацию. Провели почти 2000 индивидуальных бесед, 260 патрулирований береговой линии, порядка 170 рейдовых мероприятий. «За этот время удалось спасти 2 человека и предупредить 78 несчастных случаев на воде», — уточняет председатель областной организации ОСВОД. Не выходите на тонкий лёд! Берегите себя!

Источник: http://gp.by

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