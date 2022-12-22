В свой профессиональный праздник – День энергетика – поздравления и заслуженные награды за добросовестный труд и профессионализм получили лучшие работники предприятия. Благодарностями отмечены и ветераны отрасли. На мероприятии присутствовали заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович, заместитель председателя районного Совета депутатов Наталья Прищепова, заместитель директора филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» Сергей Невмержицкий.

Почетной грамотой райисполкома награжден водитель Сергей Радченко, Почетными грамотами райсовета – начальник Буда-Кошелевского района электрических сетей Александр Вегера и мастер Алексей Таборко.

Благодарность государственного производственного объединения «Белэнерго» объявлена мастеру Уваровичского участка Юрию Сеглину.

Почетная грамота РУП «Гомельэнерго» вручена трактористу Виталию Думенкову, Благодарность РУП «Гомельэнерго» объявлена главному инженеру Сергею Ковалеву, инженеру Анне Зятиковой.

Почетными грамотами филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» награждены диспетчер Юрий Сивицкий, электромонтер Алексей Крюков, тракторист Виталий Думенков. Благодарность филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» объявлена электромонтеру Вадиму Шагову.

Александр Вегера вручил заслуженные награды и ветеранам предприятия. Почетными грамотами РУП «Гомельэнерго» награждены Виктор Лашкевич, Анатолий Никитенко, Петр Казаченко, Александр Белый, Анатолий Городецкий, Константин Кругляков, Владимир Пахомов, Михаил Одинцов, Александр Трипузов.

Свои музыкальные подарки присутствующим дарили творческие исполнители районного Дома культуры.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской