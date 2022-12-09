Особое место этот памятный день занимает в наших сердцах, ведь во время Второй мировой войны погиб каждый третий житель Беларуси — почти 3 млн человек.

Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 года. Дата была выбрана не случайно: в 1948 году 9 декабря была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Все 193 государства-члена, принявшие эту конвенцию единогласно, подтвердили, что каждая страна отдельно отвечает за защиту своего населения от геноцида, также предупреждает такое преступление, в том числе и подстрекательства к нему.

Цель этого дня — повышать известность конвенции и чтить память людей, ставших жертвой геноцида.

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