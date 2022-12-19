Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Минск.

В предыдущий раз глава российского оборонного ведомства прилетал в Минск в субботу, 3 декабря. Тогда он встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным был подписан протокол в соглашение между Беларусью и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

В понедельник в Минске ждут Владимира Путина, в программу визита включен широкий перечень вопросов. Сначала пройдет встреча в широком составе, где также будут присутствовать члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В ходе этого разговора будут обсуждать вопросы белорусско-российской интеграции.

Кроме того, российские и белорусские военные проведут тактические батальонные учения.