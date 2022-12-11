На минувшей неделе на районном празднике «Дожинки» Будакошелевщина чествовала передовиков жатвы. Среди тех, кто получал заслуженные награды, и тракторист-машинист ОАО «Гомельлен» Сергей Яночкин.



Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. Наш герой сельскому хозяйству посвятил 32 года, большую часть из которых, а это 25 лет, он трудится на льнозаводе.

– С льнозаводом тесно связана большая часть моей жизни. В свое время здесь работали мои родители: мать была бригадиром смены, а отец трудился в мехцехе. В детстве мы с братьями частенько пропадали на заводе, с интересом наблюдали, как производится льноволокно, старались помочь, где это было возможно. Так что со льном и его производством я давно уже на «ты», – делится Сергей Петрович.

На льнозавод наш герой пришел вслед за супругой Натальей Степановной, которая приехала туда по распределению. До этого он трудился в родном Кривске механизатором. По словам мужчины, работа на льнозаводе во многом схожа с работой в хозяйстве: большую часть времени приходится проводить в поле, с той лишь разницей, что ставку делают исключительно на лен. А он, как известно, культура весьма прихотливая, поэтому надо хорошенько постараться и приложить руки, чтобы получить качественный урожай льнотресты.

Аграрий признается: за столько лет работы он уже привык к такому напряженному ритму, когда сев сменяется уходовыми работами, за которыми следует теребление, прессование и отвозка льнотресты в шохи. И так из года в год. Даже уходя в отпуск, его постоянно тянет на работу: без нее он себя уже не представляет. Неслучайно Сергей Яночкин был награжден на районных «Дожинках» Почетной грамотой комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома. Этому спокойному и немногословному мужчине можно смело доверить любую работу и быть уверенным, что с ней он справится на отлично.

Сергей Петрович считает, что ему очень повезло, ведь всю свою жизнь он делает то, что у него лучше всего получается, – трудится на земле. Рядом с ним любимая супруга. Есть сын, который тоже нашел свое место в жизни, осталось только дождаться внуков. А еще он, как и все работники льнозавода, мечтает, что в скором времени завод модернизируют, а это, безусловно, скажется не только на условиях труда, но и на объеме и качестве выпускаемой продукции. Но и сейчас темп работы они снижать не намерены и продолжат трудиться и выращивать одно из главных богатств нашей страны – «северный шелк».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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