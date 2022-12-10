На неделе Министерство образования Республики Беларусь анонсировало ряд новшеств и изменений в ходе школьных выпускных экзаменов и предстоящей вступительной кампании-2023. Основные моменты нововведений – в интервью с начальником отдела образования, спорта и туризма райисполкома Еленой ПАРФЕНЕНКО.

– Елена Петровна, сколько экзаменов предстоит сдавать выпускникам 11-х классов в 2023 году?

– Если ранее выпускники 11-х классов сдавали четыре экзамена в письменной или устной формах, то сейчас они будут сдавать два централизованных экзамена, или ЦЭ: один обязательный – по белорусскому или русскому языку, второй – по выбору из числа предметов, по которым в настоящее время предусмотрено ЦТ. Тем выпускникам, кто будет поступать в вузы, предстоит сдавать еще один дополнительный экзамен в форме ЦТ. Результаты ЦЭ как и результаты ЦТ оформляются сертификатом. Оцениваются по 100-балльной шкале, затем переводятся в 10-балльную. Среднее арифметическое годовой отметки и результатов ЦЭ выставляется в аттестат, а сам сертификат засчитывается при поступлении в учреждение высшего образования. Сертификаты ЦЭ будут действительны в течение двух лет.

– Расскажите о сроках проведения экзаменов.

– ЦЭ выпускники школ будут сдавать с 14 по 21 мая. Планируется, что 14 мая пройдет первый централизованный экзамен, а 21 мая – второй. Резервные дни для сдачи ЦЭ предусмотрены в мае, июле и августе. Важным моментом хочу отметить то, что ЦЭ будут проходить не в школах, а в пунктах проведения централизованного экзамена. Их на территории страны будет порядка 90.

– По какому принципу составлены тестовые задания для ЦЭ? На что учащимся делать упор при подготовке?

– Тесты для проведения ЦЭ претерпели определенные изменения. Во-первых, все задания в них составлены по базовому уровню учебной программы. Во-вторых, изменено процентное соотношение заданий уровня А и уровня В. В тестах, которые разработаны Республиканским институтом контроля знаний в этом году, количество заданий в части А уменьшено. Что исключает возможность ответа наугад. При этом увеличивается количество заданий группы В, для ответа на которые необходимо обладать определенным багажом знаний.

– Смогут ли учащиеся попробовать свои силы при подготовке к ЦЭ?

– Да, репетиционный ЦЭ пройдет в Беларуси 28 января 2023 года. Обращаю внимание выпускников на необходимость отслеживания всей поступающей информации и призываю ребят обязательно пройти пробное испытание.

– Кого могут освободить от ЦЭ?

– Возможность освобождения от сдачи ЦЭ есть у победителей заключительного этапа республиканской олимпиады. А от одного ЦЭ по предмету могут освободить победителей третьего этапа республиканской олимпиады школьников.

– Но победители республиканского этапа олимпиады будут иметь не только это право?

– Да, эти учащиеся смогут поступать в вузы вне конкурса на перечень востребованных экономикой специальностей. Без экзаменов в этом году в вузы могут поступить и выпускники Национального детского технопарка. Абитуриенты, которые получили среднее специальное педобразование, могут также поступить без испытаний на педагогическую специальность в вузы, но уже на заочное отделение.

В этом году впервые будут проходить внутривузовские олимпиады во всех региональных университетах. Победители и призеры университетских олимпиад имеют право быть зачисленными в вузы вне конкурса. Всю информацию можно найти на сайтах учреждений.

– Елена Петровна, в пакет документов при поступлении в вуз теперь будет входить и характеристика учащегося.

– Совершенно верно, характеристика выпускника школы будет подаваться с заявлением о поступлении. Она будет заполняться по определенной форме и включать не только анкетные данные, семейный статус, но и отражать сведения об увлечениях абитуриента, его участие в мероприятиях патриотической и трудовой направленности, в общественных молодежных объединениях. С помощью этих данных в вузе будет выстраиваться механизм взаимодействия с каждым студентом, максимально используя весь имеющийся у него потенциал.

– Несомненно, не теряет своей актуальности и поступление по целевым направлениям? Как будут поступать целевики?

– Вступительный устный экзамен для них будет проведен с 8 по 10 июня. 12 июня все целевики будут зачислены. Только после этого начнется кампания по проведению ЦТ. Таким образом, у абитуриентов-целевиков, не прошедших по конкурсу, будет возможность поступления на бюджетную или платную форму обучения.

Подводя итог всему сказанному, отмечу, что вопросов в данной теме пока достаточно как у педагогов, так и у детей и их родителей. Но по-другому и не бывает, когда внедряется что-то новое. Поэтому сейчас важно качественное взаимодействие всех заинтересованных в этом процессе.

Неслучайно информационно-разъяснительная работа в данном направлении уже проходит на территории района. В декабре запланированы общешкольные родительские собрания. Всю необходимую информацию можно получить в отделе образования, спорта и туризма райисполкома по тел.: 7-02-70, 7-03-70.

Наталья ЛОГУНОВА