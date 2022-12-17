Сказка начинается: Гомельский драмтеатр подготовил для юных зрителей новогодние премьеры

Веселую и поучительную историю расскажут герои представления «Коляда, Коляда, отворяй ворота!», поставленного режиссером Гомельского облдрамтеатра Дмитрием Байковым совместно с художником Александром Крючковичем (музыкальное оформление — Дмитрия Неберова).

«Две соседки, Лявониха и Сымониха, решили поколядовать, себя и людей потешить. Да вот беда — друг друга они терпеть не могут. Как соберутся вместе, слово за слово — и начинается ссора. Их верные помощники Коза и Заяц умаялись разнимать спорщиц. Кому же под силу помирить этих сварливых кумушек? Конечно же, только Деду Морозу», — описали сюжет в театре.

Это история расскажет о том, как важно уметь дружить, быть добрым, радоваться миру и дарить эту радость другим. В новогоднем представлении много колядных песен, шутливых стихов и загадок. Зрителей позабавит страстная перепалка двух соседок, а разнообразие интерактивных игр доставит удовольствие и детям, и взрослым.

После того как веселые колядные персонажи и Дед Мороз со Снегурочкой поздравят ребят с Новым годом, гостей пригласят на вторую часть праздника — музыкальную сказку «Волшебные часы».

Главный экспонат (волшебные часы) перенесут школьников Тиму и Алену в захватывающее приключение — в сказочную страну. «И тут уж успевай спастись сам, выручить друга из беды, подружиться с веселыми троллями и доброй волшебницей, победить смекалкой злых чародеев. Будет что рассказать друзьям, когда вернешься в свой привычный, уютный и такой понятный мир», — отметили в театре.

Режиссер-постановщик и автор пьесы — Андрей Шидловский, художник — Татьяна Стысина, хореограф — Оксана Рожкова, музыкальное оформление — Дмитрия Неберова.

В новогоднем представлении и спектакле заняты Дмитрий Байков, Татьяна Змитюро, Юрий Мартинович, Анастасия Задорина, Сергей Юревич, Михаил Гришечкин, Кирилл Гайдук, Мария Ходякова, Кристина Шипкова, Дмитрий Попченко, Лилия Гостева, Наталья Голубева, Татьяна Гончарова, Наталия Задорина, Виталия Тишкова, Татьяна Кондратенко, Екатерина Владимирова, Елизавета Ольховка, Евгения Конькова, Галина Вевер, Диана Чернышевич, Артемий Шилов, Вера Грицкевич.

В театре добавили, что все зрительские фойе на дни зимних каникул станут волшебным зимним городком с фотозонами, торговыми точками с лакомствами и новогодними сувенирами.

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