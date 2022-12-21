Заместитель премьер-министра Леонид Заяц рассказал, сколько белорусы потребляют молока, мяса, фруктов и овощей в год, на совместном заседании двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

«В среднем на одного белоруса в год потребляется 98 кг мяса, 237 кг молока, 95 кг фруктов, 170 кг овощей, 159 кг картофеля, около 40 кг сахара, 18 кг растительного масла, 77 кг хлебопродуктов. При расчете на одного человека выходит 3200 ккал в сутки, что полностью исключает вероятность голода или недоедания», — сказал Леонид Заяц.