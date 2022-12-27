Перед Новым годом активизируются браконьеры, которые рубят елки и сосны в лесу без специального разрешения. Некоторые и вовсе находят праздничное дерево в черте города. Журналист «Гомельскай праўды» отправилась в рейд со специалистами областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы проверить, заготавливают ли дикорастущие деревья жители нашего региона.

Оказалось, далеко ехать не нужно – уже в районе улицы Парковой областного центра в Новобелицком районе увидели на снегу на опушке свежие следы. Проследили маршрут – и наткнулись на сосну без верхушки. К сожалению, нарушителя рядом не обнаружили.

– За такое повреждение предусмотрен штраф до тридцати базовых величин плюс две базовые за возмещение вреда, причиненного окружающей среде, – объясняет заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков. – Если бы составили протокол, человек заплатил бы почти тысячу рублей. Дерево хоть и срублено не под корень, жить уже не будет, только чахнуть.

К слову, в черте населенного пункта нельзя не только рубить деревья, но и ломать ветки еловых растений, это тоже наказуемо: во-первых, за вред природе, во-вторых – за нарушение эстетики улиц.

Недавно в сосняке поблизости с жилой застройкой Романовичей экологи установили фотоловушку. Камера зафиксировала машину, на которой увезли срубленное дерево. Правоохранители проверяют информацию. Есть вероятность, что браконьеров найдут и накажут. По пути решили заехать в этот пролесок. Обнаружили такую же картину, как на первой точке – следы от машины, несколько сломанных верхушек, людей поблизости нет.

– Это точно не снеголомы и не ветер их так сломал, явные механические повреждения топором, это сделал человек, – констатирует Павел Новиков.

Экологи советуют не тратить бензин и не рисковать – штрафы за незаконную вырубку приличные: для физлиц – до тридцати базовых величин, для индивидуальных предпринимателей – от десяти до двухсот базовых, для юрлиц – от двадцати до трехсот. В зависимости от диаметра ствола сверху придется заплатить за причиненный вред. Гораздо выгоднее приобрести новогоднее дерево на елочном базаре, цены там демократичные. К тому же можно обратиться в лесхоз, получить специальное разрешение и срубить елку на отведенной лесниками делянке – тогда все будет по закону.

Мониторинг территориальные органы Минприроды продолжат до самого Нового года, чтобы предупредить и пресечь возможные незаконные вырубки.

Источник: http://gp.by

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