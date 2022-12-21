Служба безопасности Украины проводит в монастыре Украинской православной церкви в Сумской области контрразведывательные мероприятия, говорится в сообщении управления СБУ в регионе.

По данным СБУ, мероприятия проводятся совместно с другими правоохранительными структурами для того, чтобы «обезопасить население от провокаций и террористических актов». Правоохранители проводят осмотр территории и помещений «для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности», уточняется в сообщении.

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