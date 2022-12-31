27 декабря в Жодино состоялся республиканский семинар «Лучшие практики функционирования служб «одно окно».

Ключевыми темами стали существующие практики организации работы служб «одно окно», роль Министерства юстиции в координации их деятельности, внедрение в работу указанных служб новой версии программного комплекса «Одно окно». Как показывает практика, служба «одно окно» – это один из наиболее показательных примеров, как упростить жизнь граждан, снимая ряд бюрократических проблем.

По словам первого заместителя министра юстиции Натальи Филипповой, в службе «одно окно» стремятся к тому, чтобы обслуживание населения было на качественном и комфортном уровне, чтобы каждый гражданин смог максимально оперативно и качественно получить весь комплекс услуг, которые предоставляют госорганы.

В ходе семинара детально рассмотрены актуальные вопросы организации деятельности службы и работы с ее кадровым составом, перспективы развития. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения требований законодательства о персональных данных и методам управления конфликтами и стрессовыми ситуациями.

В завершение пленарного заседания состоялось вручение благодарностей Министерства юстиции Республики Беларусь за эффективную организацию работы по осуществлению административных процедур и конструктивное взаимодействие по вопросам совершенствования работы служб «одно окно». В число лучших вошла служба «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома. Всего же благодарностями были отмечены по одному представителю из каждой области и г. Минска.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец