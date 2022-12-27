В ночь с 16 на 17 декабря в одном из пятиэтажных домов белорусской столицы вспыхнул пожар. Информация о взрыве и возгорании в минской пятиэтажке поступила столичным спасателям в 03:35. Сотрудники МЧС прибыли к месту вызова уже спустя несколько минут.

На втором этаже происходило горение открытым пламенем, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи. При проведении разведки было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание в двух квартирах на общей площади около 40 кв.м.

Спасателями с вышележащих этажей были спасены 12 человек, из них 3 детей. Все спасенные были переданы прибывшим бригадам скорой медицинской помощи для осмотра. Медики госпитализировали 3-х человек с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги. Из смежных и вышележащих квартир также были эвакуированы еще 10 человек. Пожар унёс жизни шести человек, включая одного ребёнка. Их тела были обнаружены в тех двух квартирах, в которых происходило горение. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара. Кроме версии о взрыве газа, прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость.

Тяжело приводить такие примеры, больно от того, что уже ничего нельзя исправить. Нужно сделать выводы для себя, чтобы подобное никогда не повторилось.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при пользовании газом в быту.

Помните, что использование газовых бытовых приборов и аппаратов, непредназначенных для отопления помещений, не допускается. Так, отдельные граждане используют для отопления помещений газовые плиты с горящими конфорками. Плита для этого не предназначена! Нельзя пользоваться газовым оборудованием или другими теплогенерирующими агрегатами и устройствами при неисправных дымоходах и вентиляционных каналах. О фактах неисправности дымоходов и самовольно установленных газовых приборов необходимо информировать газоснабжающие организации!

Уважаемые граждане, избегайте хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей, оставшихся после их применения в квартирах, а также вспомогательных помещениях домов, вспышка паров может привести к взрыву. Само название – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) – говорит само за себя, поэтому их использование требует особого внимания. Помните, что использование открытого огня при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя ЛВЖ, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам. Обязательно расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся жидкостей. Будьте внимательны и аккуратны в обращение с ЛВЖ и ГЖ.

При возникновении пожара вызывайте службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.