Сенаторы на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект «О республиканском бюджете на 2023 год», передает корреспондент БЕЛТА.

В 2023 году доходы республиканского бюджета планируются в сумме Br33 362,4 млн, что на 24,6% больше, чем оценка поступлений 2022 года. В структуре налоговых доходов республиканского бюджета традиционно основное место занимает налог на добавленную стоимость, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности, акцизы, налоги на доходы и прибыль. В 2023 году расходы республиканского бюджета планируются в сумме Br36 536,2 млн, или 109,9% к оценке 2022 года.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2023 году остаются социальная сфера, повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы, поддержка национальной экономики в складывающихся условиях. В частности, из республиканского бюджета предусматривается финансирование: социальной сферы — в размере Br7 002,6 млн, в том числе расходов на здравоохранение — Br2 103,2 млн, на образование — Br1 635,4 млн; сельского хозяйства — Br867,2 млн, транспортной сферы — Br228,6 млн.

Также в проекте республиканского бюджета на 2023 год предусмотрена передача трансфертов: бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на общую сумму Br1934 млн (111,2% к 2022 году), местным бюджетам в общей сумме Br7619,5 млн (110,4% к оценке 2022 года), в том числе дотации — Br4946,4 млн, субвенции — Br2673,1 млн.

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