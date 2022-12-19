Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большие возможности совместной работы с Россией в сфере импортозамещения. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с российским лидером, передает корреспондент БЕЛТА.

«Когда западные партнеры ушли, мы оказались для огромной России востребованными. А это наше общее, что мы создавали совсем недавно. Вот отсюда мы что-то можем. И если мы нужны (а сейчас Россия обнаружила — мы им нужны на российском рынке), мы идем туда и замещаем тех, кто ушел. Еще немножко времени, и мы их заместим. Мы вместе с россиянами — учеными, конструкторами — создадим такие образцы, которых не видел мир. И это не замашки какие-то нереальные. Мы уже много сделали. Мы не рухнули, как нам пророчили, на 20-25% ВВП», — заявил Александр Лукашенко.