Встречи проходят в рамках республиканской акции, организованной по 5 декабря.

— Мы общаемся с детьми и родителями, работниками медучреждений и учреждений образования, говорим о специфике сексуальных посягательств и о мерах безопасности, — рассказала инспектор ИДН ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля Светлана Кондратенко. — Нередки случаи, когда именно через интернет злоумышленники входят в доверие к подросткам, используют различные психологические приемы и совершают в отношении них сексуальные посягательства, вовлекают в детскую порнографию.

Также на подобных встречах педагогическим работникам и сотрудникам здравоохранения разъясняют порядок действий в случае, если тем станет известно о фактах совершения в отношении детей и подростков действий сексуального характера.

Фото предоставлено ИДН ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля

Источник: http://gp.by

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