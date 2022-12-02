Спасибо за хлеб и за труд! Сегодня в Буда-Кошелеве отпраздновали районные «Дожинки»

На торжестве присутствовали руководство района, руководители учреждений и предприятий, лучшие представители трудовых коллективов сельхозпредприятий – герои жатвы.

По доброй традиции главный символ нового урожая – «Каравай-2022» года преподнесли председателю райисполкома Анатолию Гапонику. Анатолий Генрикович поздравил всех присутствующих с праздником, поблагодарил за труд, обозначил достижения и задачи на будущее.

Наступил торжественный момент – церемония награждения. Будакошелевщина внесла весомый вклад в общий каравай Гомельской области. За этим достижением – ежедневный добросовестный труд наших сельчан. Более 50 заслуженных наград получили из рук главы района труженики села – комбайнеры, трактористы-машинисты, водители, операторы машинного доения.

Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь награжден водитель автомобиля КСУП «Кривск» Владимир Фесько.

Почетные грамоты комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома вручены: трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «УваровичиЭлит» Дмитрию Свердлову, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «Гомельлен» Сергею Яночкину, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «Юбилейный-Агро» Василию Абраменко, водителю автомобиля СУП «Андреевка» Виктору Гаеву.

Почетными грамотами Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета награждены: ведущий агроном сельскохозяйственного участка №2 РУП «Белоруснефть-Особино» Олег Игнатенко, оператор машинного доения ОАО «Николаевка» Татьяна Семченко, бригадир производственной бригады в животноводстве СУП «Андреевка» Игорь Березовский, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Губичи» Владимир Гуцев, главный агроном ОАО «Агрохимуслуги» Владимир Мороз, ветеринарный врач учреждения «Буда-Кошелевская районная ветеринарная станция» Людмила Венералова.

Благодарность Буда-Кошелевского райисполкома объявлена: оператору машинного доения ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Светлане Романенко, оператору машинного доения ОАО «Юбилейный-Агро» Ольге Николаенко, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства КСУП «Кривск» Евгению Свердлову, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Юрию Гуменюку, оператору машинного доения филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Надежде Бодруновой, водителю автомобиля КСУП «Губичи» Виктору Беленок, оператору машинного доения ОАО «Рогинь» Татьяне Шаманской, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «Гомельлен» Вячеславу Бобикову.

Почетными грамотами Буда-Кошелевского районного Совета депутатов награждены: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Юбилейный-Агро» Николай Емельянов, начальник ремонтно-строительного участка РУП «Белоруснефть-Особино» Вячеслав Кашлачев, водитель автомобиля ОАО «Агрохимуслуги» Алексей Бука.

Благодарность Буда-Кошелевского районного Совета депутатов объявлена: трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Владимиру Целуйко, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «УваровичиЭлит» Максиму Свердлову.

Героями торжества стали победители районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году. Организации и работники награждены дипломами райисполкома.

Так, среди сельскохозяйственных и иных организаций по уровню результатов производства зерновых и зернобобовых культур: 3 место – у фермерского хозяйства «Днепр-Агро» (глава хозяйства Федор Киселевский), 2 место занял филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» (директор Александр Хаврученко), победителем признано РУП «Белоруснефть-Особино» (директор Николай Долич).

Среди главных агрономов сельскохозяйственных и иных организаций лучшим стал главный агроном РУП «Белоруснефть-Особино» Дмитрий Волков. Среди главных инженеров сельскохозяйственных и иных организаций – главный инженер филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Владимир Громыко.

Среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных и иных организаций в возрасте до 31 года, работающих в течении отчетного года в сельскохозяйственных организациях: 2 место занял тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Рогинь» Владимир Шаманский, 1 место у тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства ОАО «УваровичиЭлит» Дмитрия Свердлова.

Среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов: 3 место – у водителя ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Михаила Дроздова, 2 место – у водителя КСУП «Кривск» Владимира Фесько, победителем признан водитель ОАО «Николаевка» Михаил Елисеев.

Среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, в возрасте до 31 года, 1 место у водителя ОАО «Юбилейный-Агро» Юрия Коротчикова.

Среди старших операторов зерносушильных установок 1 место заняли старшие операторы зерносушильных установок ОАО «Николаевка» Александр Пугачев и Юрий Савельев.

Среди сельскохозяйственных и иных организаций в номинации за достижение высоких показателей на заготовке травяных кормов в 2022 году: 3 место – у ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» (исполнительный директор Виктор Сивак), 2 место заняло ОАО «УваровичиЭлит» (исполнительный директор Наталья Маковская), победителем признан филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» (директор Александр Хаврученко).

Среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов, работающих в течении отчетного года в сельскохозяйственных организациях, независимо от должностей и профессий: 3 место занял тракторист-машинист сельскохозяйственного производства филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Павел Беланов, 2 место у водителя ОАО «Николаевка» Ивана Киселева, 1 место занял тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Кривск» Евгения Свердлова.

Стоит отметить, что среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций, работающих в течении отчетного года в сельскохозяйственных организациях, у работников РУП «Белоруснефть-Особино» все три призовых места. Тракторист-машинист Валерий Зылев стал победителем в данной номинации, у тракториста-машиниста Руслана Мацакова – второе место, тракторист-машинист Сергей Костючков стал третьим. Им глава района Анатолий Гапоник награды вручил сегодня прямо в поле.

Не остались без заслуженных наград и работники животноводческой отрасли. Так, за многолетний добросовестный труд в отрасли животноводства первый заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев вручил Благодарственные письма райисполкома: оператору машинного доения филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Ольге Борисевич, оператору машинного доения ОАО «Рогинь» Екатерине Бисюк, оператору машинного доения ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Наталье Сивченко, оператору машинного доения ОАО «Николаевка» Наталье Борисенко, оператору машинного доения ОАО «Юбилейный-Агро» Елене Стариковой, операторам машинного доения СУП «Андреевка» Инне Майорчик и Ларисе Кротович, оператору машинного доения КСУП «Губичи» Людмиле Гидранковой, оператору машинного доения КСУП «Кривск» Любови Сюськиной.

Директор филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Александр Хаврученко и директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич от лица всех работников сельского хозяйства поблагодарили трудовые коллективы района, которые оказывали содействие в работе сельскохозяйственных организаций: аграрно-технического колледжа, Буда-Кошелевского коммунальника, ДРСУ-184, Буда-Кошелевского предприятия мелиоративных систем, опытного лесхоза, РОВД, отдела образования, спорта и туризма райисполкома, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, центральной районной больницы, хлебоприемного пункта, СП «АМИПАК»-ОАО, центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций, Буда-Кошелевского района газоснабжения, района электрических сетей, ЛДД №464, ОАО «Агрохимуслуги».

Своими музыкальными номерами благодарили передовиков аграрной отрасли за тяжелый, но такой важный труд индивидуальные исполнители и творческие коллективы Будакошелевщины.